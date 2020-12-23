HDP Eş Genel Başkanı Sancar: AİHM kararını uygularlarsa uçuruma gitmekte olan bir arabayı imdat freni ile durdururlar

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karar hakkında "Bu karar hukuk adına, adalet adına, özgürlük adına bir kazanımdır. Bu karar bu iktidar için de bir şans" dedi.

Partisinin Van İl Örgütü Kongresi'nde yaptığı konuşmada iktidarın bu kararın gereğini yerine getirmesi durumunda "uçuruma gitmekte olan bir arabayı imdat freni ile durdurma" imkanı bulacağını söyleyen Sancar, "Bu şansı kullanmadığınız takdirde, daha büyük suçlar işlemek zorunda kalacaksınız" dedi ve şöyle devam etti:

"Her büyük suçu daha büyük suçlarla örttüğünüzde nereye varabileceksiniz? Bu karar gibi büyük suçlar biriktiğinde, bunun hesabının sorulamayacağını mı düşünüyorsunuz?

"Eğer böyle düşünüyorsanız buyrun dünya tarihine bakın. Size daha büyük bir suç işlemeden, daha büyük bir ihlal yapmadan, bu gidişatı durdurma şansı geldi. Bu şansı kullanın."

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü konuşmasında AİHM'in kararı için "siyasidir, çifte standarttır, ikiyüzlülüktür" ifadelerini kullanmıştı.

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AİHM Büyük Daire: Tutukluluğu siyasi nedenlere dayanıyor

AİHM Büyük Daire, dört yıldır Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili, geçen yıl yaptığı duruşmayla ilgili kararını dün açıklamıştı. Büyük Daire, 2'ye karşı 15 oyla, Demirtaş'a yönelik ağır hak ihlalleri olduğuna hükmetmişti. Türkiye, ilk kez AİHM Büyük Daire tarafından, siyasi nedenlerle tutuklama kararı verildiği gerekçesiyle mahkûm olmuştu.

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Büyük Daire, daha önce verilen AİHM kararından sonra yaşanan gelişmeleri özetleyerek, Demirtaş'ın derhal tahliye edilmesi gerektiğini de vurgulamıştı. Ankara ise AİHM'deki davanın Demirtaş'ın durumunu etkilemeyeceğini, burada görülen başlıklardan değil, ayrı bir suçtan tutuklu bulunduğunu savunuyor. Ancak AİHM kararının bunu da kapsar nitelikte olması nedeniyle, tahliye dışındaki aksi bir karar, yeni bir hak ihlali sonucu doğurabilecek.

Öte yandan AİHM, Demirtaş'ın farklı bir suçtan yeniden tutuklandığına yönelik görüşler için de cezaevinde tutulması ve siyasi faaliyetlerinden alıkonulmasıyla ilgilenildiği görüşünü taşıdığını bildirdi. Bu görüş doğrultusunda, Demirtaş'ın artık ikinci tutuklama nedeniyle de cezaevinde tutulamayacağını savunuyor.