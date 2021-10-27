HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, tezkere oylamasında yanlışlıkla 'evet' dedi

Meclis'te dün oylanan Irak-Suriye tezkeresinin uzatılması oylamasında "hayır" oyu kıllanacağını açıklayan HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan yanlışlıkla "evet" oyu verdi. Buldan'ı çevresindekiler uyarsa da oyu geçerli sayıldı.

HDP, önceden Irak-Suriye tezkeresine "hayır" oyu vereceğini açıklamıştı. Tezkere, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesinin ardından sıra oylamalara geldi. Tezkerenin uzatılmasını kabul edenler? sorusuna Pervin Buldan elini kaldırdı. Yanında oturan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Buldan'ın eline müdahale etti. Pervin Buldan'ın oyu AKP, MHP ve İyi Partililerle birlikte evet sayıldı. O anlar meclis kameralarına yansıdı.