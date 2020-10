HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Her an karşımıza erken seçimle çıkabilirler ama biz hazırız

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Her an karşımıza bir erken seçim tarihiyle çıkabilirler. Ama HDP buna hazırdır. HDP tüm il ve ilçe örgütleriyle yapılacak bir erken ve ya baskın seçime hazırdır” dedi.

Ayvalık Yenimahalle Düğün Salonu’nda gerçekleşen buluşmaya, HDP Grup Başkanvekili Saluhan Oluç, HDP Kadın Sözcüsü Ayşe Acar Başaran, çok sayıda HDP milletvekili, HDP PM ve MYK üyeleri, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABF) Onursal Başkanı ve HDP eski Milletvekili Turgut Öker, çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi, HDP il ve ilçe eş başkan ve yöneticileri de katıldı.

"Barışı biz getireceğiz"

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, “Türkiye’nin toplumsal bir barışa, adalete, demokrasiye, insan haklarına susamış olduğunu biliyoruz” diyen Buldan, konuşmasının devamında şunları belirtti:

“AKP’nin 18 yıllık iktidarında insan haklarının, demokrasinin ayaklar altına alındığını gördük. Bu ülkeye barışı biz getireceğiz, demokrasiyi, insan haklarını biz getireceğiz. Bu sorun sadece HDP’yi ilgilendiren bir sorun değildir. Kürt sorunun yaratığı krizden tüm Türkiye halkları olumsuz etkilendi. İnsanlar işinden aşından oldu, evlerde tencereler kaynamıyor, esnaf kapısına kilit vurmak zorunda kalıyor, gençler iş bulamıyor. Bütün bunların sebebi AKP’nin iktidarını ayakta tutmak adına gerçekleştirdiği uygulamalardır.”

"AKP’yi iktidardan düşürmek zorundayız"

Buldan, “Bu anlayışa karşı biz barışı ve demokrasiyi getirmek zorundayız. Ama bunun başında öncelikle AKP’yi iktidardan düşürmek zorundayız. Önümüze konan ilk sandıkta kaybedeceklerini biliyorlar. Bütün Türkiye toplumu AKP’nin gerçek yüzünü görmüştür. Bütün anketlerde çöküş yaşayan bir AKP’ye rastlıyoruz. İşte bunun için güçlü bir ittifaka ihtiyacımız var. Bu ittifak demokrasi ittifakı olacaktır. Kadınların ve gençlerin ittifakı olacaktır. Şiddete karşı birleşenlerin ittifakı olacaktır. Şimdiden bunların hazırlıklarını yapıyoruz. Hep birlikte AKP’den kurtulacağımız bir mücadele yürüteceğiz. Bunun için çalışıyoruz. Her an karşımıza bir erken seçim tarihiyle çıkabilirler. Ama HDP buna hazırdır. HDP tüm il ve ilçe örgütleriyle yapılacak bir erken ve ya baskın seçime hazırdır” düşüncesini dile getirdi.

"Bütün umutlarının yerin 7 kat dibine bağlamışlar"

Erdoğan’ın siyaseten yaşadığı çöküş nedeniyle her gün yeni yeni müjdeler verdiğini, Ayasofya’nın camiye çevrilmesinden sonra Karadeniz’de gazı müjdelediğini vurgulayan Buldan, “Bütün umutlarının yerin 7 kat dibine bağlamışlar. Çünkü Türkiye halklarından bekledikleri ilgiyi göremeyecekler. Doğalgaz meselesi tam bir fiyasko. İktidara geldiklerinden beri buldukları 30’uncu doğalgaz. Hiçbiri faaliyete geçmemiş. Yandaş şirketler buradan para kazanacak, ama o doğalgaz rezervinin tüm masrafını Türkiye halklarına yükleyecek. Sizin Türkiye halklarına vereceğiniz en büyük müjde bir an önce iktidarı bırakmanızdır. İktidarda durmak için yeni yeni yalanlar uydurmaktan vazgeçmiyorlar” ifadesini kullandı.

“Adil yargılanma” talebiyle ölüm orucunda olan Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın durumlarının her geçen gün daha da kötüye gittiğine dikkat çeken Buldan, “Tahliyeleri gerçekleşmezse yaşamlarını yitirecekler. Tek talepleri adil yargılanmak. Bu ülkede adil yargılanma yok. Bu ülkede yazarlar, demokrasiyi isteyenler, kadınları, gençler cezaevinde. Türkiye aslında yarı açık bir cezaevine dönüştü. Kimse kendini güvende hissetmiyor. Bu devran böyle devam etmez. Adalet bir gün size de lazım olacak. Her biri ayrı ayrı işledikleri suçlarından mutlaka yargılanacaklar. Bağımsız ve adil mahkemelerde yargılanacaklar. Mücadelemiz bunu içindir. Bize her türlü zulmü ve baskıyı uygulayanlara şunu söylemek istiyorum. Bizi yargılattığınız hakimler, savcılar bir gün sizi de yargılayacak. Onun için diyoruz ki, adalet için adım atın” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.