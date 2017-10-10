HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay: Bir gece ansızın gidebilirler

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaptığı her kabadayılığın faturasının halka kesildiğini belirterek, “Öyle bir kriz yarattılar ki, ‘bir gece ansızın gelebiliriz’ diyorlar ya, bir gece ansızın gidebilirler” dedi. Kemalbay, Ankara Gar patlamasında 102 kişinin yaşamını yitirdiğini, buna rağmen AKP grubunda tek bir kelime dahi edilmediğini söyledi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kemalbay’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu neyin korkusudur?"

"2 yıldır, katliamı anma etkinliğimiz kolluk güçlerinin saldırısına maruz kalıyor. Bu neyin korkusudur, neyin telaşıdır? Bu korku, suçlu olmanın, suç üstü yakalanmanın korkusudur. 102 canımızı kaybettiğimiz bugün AKP’nin grup toplantısında bir kelime dahi ifade edilmedi. 15 Temmuz darbe girişiminde yaşamını yitirenleri her vesileyle anan Hükümet, 102 barış mücadelecisini neden bir kelimeyle olsun anmaz? Hem Diyarbakır hem de 10 Ekim Ankara katliamının açığa çıkan görüntülerine baktığımızda, her iki katliamın yaşanacağının da bilindiğini fakat halkın değil IŞİD katillerinin korumaya kollamaya alınmış olduğunu görüyoruz.”

"11 soru, 5 araştırma önergemiz reddedildi"

“Eğer Yasin Börü’nün öldürülmesi sizi üzüyorsa gerçeklerin açığa çıkması için parmağınızı kıpırdatırsınız. Kobani olaylarıyla ilgili 11 soru, 5 araştırma önergesi verdik, hepsi AKP oylarıyla reddedildi. Grup toplantısında Başbakan diyor ki ‘Kürt, Arap, Ezidi…’ işte halkları sayıyor herhalde bizden çaldılar, ‘…halklar merak etmesin’ diyor. Siz gölge etmeyin başka ihsan istemiyor bu halklar. Şu anda Türkiye askeri İdlib’de ve ona IŞİD türevi olan çeteler eskortluk yapıyor. Bu aslında savaş riski altında olduğumuzun da göstergesi."

"Milletin parasıyla itibar üretme peşindeler"

“Erdoğan’ın yaptığı her kabadayılığın faturası halka kesiliyor. Sarayın savurganlık, bakanların özel uçaklarla seyahat etmesi, Meclis’te verilen lüks yemekler… ‘İtibardan tasarruf olmaz’mış. Milletin parasıyla itibar üretme peşindeler. Bu ülkede insan hakları endeksi yerlerde. Türkiye iş cinayetlerinde dünyada üçüncü, Avrupa’da birinci sırada. Böyle bir ülkenin itibarı olabilir mi? Altınlarınızı isteyen Cumhurbaşkanı adlı bir şahıs sizi ararsa sakın ha sakın onlara altın maltın vermeyin. Altından sonra da gelip sizin ekmeğinizi isteyecekler. Vatandaşın kötü günler için ayırdığı altınlara göz dikerek mi gelecek planlarınız uygulayacaksınız? Eğer paraya ihtiyacınız varsa biraz kendi harcamalarınızı kısın. Öyle bir kriz yarattılar ki, ‘bir gece ansızın gelebiliriz’ diyorlar ya, bir gece ansızın gidebilirler. Bunun için de hazırlık yaptıklarını biliyoruz. Bir taraftan da uçaklar, jetler alıyorlar.”