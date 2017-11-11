HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay: Barajlar yıkılsın

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA) - HDP\'nin Kadın Meclisi\'nin Diyarbakır\'daki mitingine katılan HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, TBMM\'de siyasi görüş ve anlayışların temsil edilmesini istediklerini söyledi. Kemalbay, \"Barajın yıkılmasını istiyoruz. Biz bütün siyasi görüşleri, bütün anlayışların temsil edilmesini istiyoruz. Temsili sistemle parlamentoda bütün görüşler temsil edilsin, var mısınız?\" dedi.

HDP Kadın Meclisi tarafından organize edilen, \'Tecrit Kaybedecek Özgürlük Kazanacak\' sloganıyla Diyarbakır\'da miting düzenlendi. İstasyon Meydanı\'nda düzenlenen mitinge HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Feleknaz Uca, Sibel Yiğitalp, Ziya Pir ve İmam Taşçıer katıldı. \'Tecrit ve tecavüzlere hayır\' yazılı pankartların asıldığı alana partililer aranarak geldi. Miting sırasında yasadışı sloganların atılmaması için komite uyarılarda bulunurken, alana HDP bayrakları dışında bayrak ve flama alınmadı. Türkçe ve Kürtçe şarkıların çalındığı mitingde HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın \"Türkiye\'deki terör örgütü bu konuda çok çok hassas. En az 5-10-15 çocukları var\" sözlerini eleştiren HDP\'li Kemalbay, şöyle konuştu:

\"AKP Genel Başkanı Erdoğan ise ne diyor? Diyor ki, \'Müslüman kadınlar artık sizin de çok çocuk yapmanız lazım. 15 çocuk yapmanız lazım çünkü teröristlerin 15 çocuğu var\' diyor. Siz hiç bugüne kadar böyle bir cümle duydunuz mu? Bu ülke, bu kadar çok faşist iktidara tanıklık etti. Bu ülke pek çok diktatöre tanıklık etti. Fakat bu ülkede şimdiye kadar böyle bir cümle kurulmadı. Sizlerin huzurunda AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı insanlığa davet ediyorum. Bu coğrafyada kimin çok çocuğu var? Bu coğrafyada kim 15 çocuğa kadar çocuk yapabiliyor? Çok çocuklu dediğimizde kimi anlıyoruz? Kürtleri. Kürtleri terörist ilan eden, ötekileştiren, kürtleri düşman eden bu siyaset anlayışını kınıyoruz. Bu ötekileştirme diline, bu nefret diline, bu ırkçı dile, bu cinsiyetçi dile lanet olsun.\"

Demokrasiyi sadece HDP için değil Türkiye\'de yaşayan bütün ezilen halklar için istediklerini ifade eden Kemalbay, sözlerini şöyle sürdürdü;

\"Biz ilkesel bir partiyiz, demokrasiyi sadece kendimiz için değil. Demokrasiyi halklarımız, ezilenler, yok sayılanlar için istiyoruz. Barajın yıkılmasını istiyoruz. Biz bütün siyasi görüşlerin, bütün anlayışların temsil edilmesini istiyoruz. Temsili sistemle parlamentoda bütün görüşler temsil edilsin var mısınız? diyoruz. Bizler bugüne kadar barajlarla siyasi iradesi bugüne kadar parlamentoya yansıtılmayan siyasi iradesi parlamentoya yansıtılmayan bir siyaset olarak bunu söylüyoruz. Bizlerin barajlarla görüşü işte bu ilkesel görüştür. Bundan MHP\'de yararlanırsa yararlansın, kim yararlanırsa yararlansın, barajlar yıkılsın diyoruz. Barajlar olmasın halk özgür olsun. Halkın siyasi görüşleri her yerde hayat bulsun istiyoruz.\"

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