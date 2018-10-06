HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan, Erkan Baş ve Barış Atay açıklaması: Bu asla ayrılık değildir

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, milletvekilleri Erkan Baş ve Barış Atay ile ortak basın toplantısında konuştu. Barış Atay ve Erkan Baş’ın HDP’den ayrılarak TİP’e geçeceğini söyleyen Buldan “Bugün bu birliktelikte yeni bir aşamaya geçildi. Şimdi TİP’in yeniden Meclis’e dönme zamanı. İki arkadaşımız partilerine dönerek, partilerini mecliste temsil edecektir" ifadesini kullandı.

Buldan, "Bu asla bir ayrılık, ayrışma değildir. HDP projesine uygun bir şekilde bir arada durma kararlılığıdır" diye konuştu.

Buldan'ın açıklaması şöyle:

“TİP’in yeniden yaşatılması, gelişmesi ve Türkiye halkları için güçlü bir mücadele mevzisi olması için HDP elinden gelen her türlü desteği vermeye hazırdır. Kesinlikle bu bir ayrışma değil, kurumsal düzeyde daha sağlam bir buluşmanın, herkesin kendi rengi ile tam da HDP projesine uygun biçimde bir arada durma kararıdır. Gerçek bir güç birliği, dayanışma ve yeni koşullara göre daha güçlü yol arkadaşlığı geliştirme kararlılığıdır. Bu vesileyle arkadaşlarımız Erkan Baş ve Barış Atay’a yeni görevlerinde başarılar diliyor, Türkiye İşçi Partisi’ne de mücadelesinde başarı dileklerimizi sunuyoruz.”

HDP listesinden milletvekili adayı olarak seçime girdikleri dönemde TİP Kurucu Meclis Üyeleri olan Erkan Baş ve Barış Atay’ın HDP’den ayrılmaları gündeme geldiğinde HDP’den de, Baş ve Atay’ın açıklamalarını doğrulayan ifadeler kamuoyuna yansımıştı.

TİP ile HDP arasında bir ittifak yapıldığını doğrulayan HDP’liler Baş ile Atay’ın iki partinin ortak kararı ile aday olduklarını söylemiş, her iki ismin seçimlerden sonra da TİP’in kuruluş çalışmalarında yer alacaklarını ve partileri resmi olarak kurulduktan sonra ise TİP’e katılacakları konusunda seçim öncesinde uzlaşı sağlandığını belirtmişti.