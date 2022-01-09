HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Yeni bir yaşamı, ortak geleceği mutlaka Türkiye halklarıyla birlikte kuracağız

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "yeni bir yaşamı, ortak geleceği mutlaka Türkiye halklarıyla birlikte kuracaklarını" belirtti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Mevlana Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Buldan, haklarında ne kadar soruşturma başlatılsa da haktan yana taviz vermeyeceklerini ve boyun eğmeyeceklerini söyledi.

HDP hakkında Kobani ve parti kapatma davalarının başlatıldığını anımsatan Buldan, suçlarının, mazlumun yanında yer almaları olduğunu savundu.

Buldan, "Şunu ifade etmek isterim ki biz HDP kapatma davasının savunmasını onlara değil, sizlere vereceğiz, alanlarda, meydanlarda vereceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. HDP, öyle kolay yutulacak bir lokma değildir. HDP, kolay kapatılacak bir parti değildir." diye konuştu.

HDP'nin, ülkenin yüz akı olduğunu dile getiren Buldan, barışı isteyen, demokrasiyi, adaleti, hakkı savunan yegane parti olduklarını kaydetti.

Buldan, vatandaşların, sandıkların kurulacağı günü beklediğini belirterek, "Yeni bir yaşamı, ortak geleceği mutlaka Türkiye halklarıyla birlikte kuracağız." dedi.

HDP'nin iktidara aday parti olduğunu, sandıklarına sahip çıkacaklarını, şimdiden bunun çalışmasını yaptıklarını vurgulayan Buldan, erken seçim çağrısını yaparken, TBMM'ye ortak önergeyle gitmeyi düşündüklerini, bu önergenin muhalefet partilerinin tamamının ortak önergesi olacağını dile getirdi.

Miting, verilen konserin ardından sona erdi.