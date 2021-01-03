HDP Eş Genel Başkanı Buldan: MHP'den gelen parti kapatma açıklamaları Cumhur İttifakı içerisinde bir çatlağın olduğunu gösteriyor

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP'nin kapatılması çağrısına ilişkin olarak, "Biz sürekli partilerin kapatıldığı bir gelenekten geliyoruz. Sürekli kapatılan kapıların yerine yeni yeni kapılar açan bir gelenekten geliyoruz. Ama söylemek isterim ki, parti kapatmalar, kapatılan partileri daha da güçlendirir, büyütür" açıklamasını yaptı. Buldan, "MHP'den gelen bu tür açıklamalar Cumhur ittifakı içerisinde bir çatlağın olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Etkin Haber Ajansı'na konuşan Buldan, HDP'nin kapatılmasının sürekli olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından gündeme getirildiğini hatırlatarak, "MHP uzun süredir suni gündemler yaratma peşinde. Bunu da HDP ya da Selahattin Demirtaş üzerinden yapıyor. Açıkçası MHP'den gelen bu tür açıklamalar bize biraz Cumhur ittifakı içerisinde bir çatlağın olduğunu gösteriyor ya da biz okumamızı öyle yapıyoruz. MHP, bizi hedef göstererek, kriminalize etmeye çalışarak yeni yeni gündemler yaratmaya çalışıyor" dedi.

AKP-MHP ittifakının ülkeyi '80'li-'90'lı yılları aratmayan bir noktaya getirdiğine dikkat çeken Buldan, "Parti kapatmalar tarihte birer kara sayfa olarak yer almasına rağmen, hâlâ bu kadar ısrar etmenin, kendi aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle, HDP üzerinden birbirlerine verdikleri subliminal bir mesajdır. O yüzden biz bu tür açıklamaların Türkiye'ye bir faydası olmayacağını, daha geri noktalara taşıyacağını, Türkiye toplumu nezdinde de bir karşılığı olmayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

"Parti kapatmalar daha da güçlendiriyor"

Parti kapatmaların çok kolay olmayacağını belirten

Buldan, AKP ve MHP'nin Türkiye'ye faydası olmayan bir konuyu sürekli gündeme getirdiklerini söyledi. Buldan şöyle devam etti:

"Biz sürekli partilerin kapatıldığı bir gelenekten geliyoruz. Sürekli kapatılan kapıların yerine yeni yeni kapılar açan bir gelenekten geliyoruz. Ama söylemek isterim ki, parti kapatmalar, kapatılan partileri daha da güçlendirir, büyütür. Biz HEP'ten, DEP'ten, DEHAP ve HADEP'e kadar hep bu süreçleri yaşadık. Ve her gelişimiz Türkiye'de toplumun farklı kesimlerini de içerisine alan, onlara da hitap eden ve daha da büyüyen bir parti ve güç haline geldi. Dolayısıyla HDP bugün ele alınacak sıradan bir parti değil. Türkiye'nin üçüncü büyük partisi, milyonlarca insanın oy verdiği, yüzde 10 seçim barajını tek başına her türlü engele, baskıya rağmen aşabilen, Türkiye toplumuna belirlediği stratejiyle birlikte umut veren bir partidir. Farklı kesimleri içerisinde barındıran, bir çatı altında toplayan, farklı inançları, mezhepleri ötekileştirilenleri, yok sayılanları kendi bünyesinde toplayan bir partidir. Dolayısıyla HDP'yi kapatmak o kadar kolay değil."

"Türkiye'yi daha da geriye götürmek hiç kimsenin hakkı değil"

Türkiye'nin demokrasisine hep birlikte nasıl katkı sağlayabiliriz, Türkiye'nin barışına, insan haklarına, adalete, hukuka nasıl faydalı olacağız gibi konuları konuşmamız gerekiyor. Böyle bir gündemle, nefessiz bırakılan bir Türkiye'yi daha da geriye götürmek hiç kimsenin hakkı değildir. Türkiye'nin şu an olmayan insan haklarına, barışa, demokrasiye, adalete ve hukuka ihtiyacı var. İşte bunları nasıl inşa edeceğimize yoğunlaşmalıyız, bundan sonraki gündemler bunlar olmalı."

"Hazine yardımını halkların desteği ile elde ettik, kimse bahşetmedi"

Partilerine verilen "Hazine yardımının kesilmesi" yönündeki açıklamalara ise Buldan "Türkiye'nin üçüncü büyük partisiyiz ve kazandığımız seçimle hazine yardımını hak ettik. Kimsenin bize bahşettiği bir şeyden bahsetmiyoruz. Yasalarda ve Anayasa'da ne hükmedilmişse onu uyguluyorlar, diğer partilere de bize de. Bir partinin hazine yardımı alabilmesi için bir seçimde yüzde 10 seçim barajını geçebilmesi, parlamentoda grup kurması gerekiyor. Bunların hepsi de biz de mevcut." yanıtını verdi.

Hazine yardımının kesilmesinin demokrasiye, insan haklarına, adalet ve hukuka aykırı olacağının altını çizen Buldan, 2021 bütçe görüşmelerinin tamamlandığını ve son seçimi kazanan, parlamentoda grubu bulunan siyasi partilere hazineden ayrılan bütçenin kararlaştırıldığını hatırlattı.

"Hazine yardımı Türkiye halklarının bizi desteklemesiyle elde ettiğimiz bir haktır" diyen Buldan, Türkiye halklarının HDP'ye yönelik saldırı ve tehditler karşısında sessiz kalmadığını, kalmayacağını vurgulayarak sözlerini tamamladı.