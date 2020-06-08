HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Hiç kimse kapalı kapılar ardından HDP ile ittifak görüşmeleri yapmayacak; şeffaf ve açık olacak

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Artık kimse kapalı kapılar ardında HDP ile ittifak görüşmeleri yapmayacak, yapamayacak. Halkımız bunu kabul etmiyor. Halkımız, şeffaf, açık bir ittifak istiyor. Bunun için kapımız bütün muhalefet partilerine açıktır" dedi.

“Demokratik Mücadele” programı kapsamında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Kars HDP İl Örgütüne ziyarete bulundu. Buldan'a HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, Hakkari Milletvekili Sait Dede, Iğdır Milletvekili Habip Eksik, yerine kayyım atanan Iğdır Belediye Eş Başkanı Eylem Çelik ve parti yöneticileri eşlik etti. Buldan ve beraberindekileri Kars’ın girişinde Kars Belediye Eş Başkanları Şevin Alaca ve Ayhan Bilgen ile parti yöneticileri karşıladı. Buldan, parti binasında güdeme dair açıklamalarda bulundu.

"Halkın sağlığını önceleyen politikalar gözetilmedi"

Dün kayyım atanan Iğdır Belediyesi'ni ziyaret ettiklerini belirten Buldan, Koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı yaklaşık 3 aydır halklarla buluşmadıklarını dile getirerek, “Sosyal medya hesaplarımız üzerinden halkımızın sağlığını korumak için alınması gereken tedbirleri konuştuk. Hükümetin tedbirlerini, halkın sağlığını hiçe sayan uygulamalarını teşhir etmeye çalıştık. İktidar tarafından yapılan açıklamalar, çıkarılan paketler halkın sağlığına hizmet etmedi. Çıkarılan bütün paketler iktidarın kendi yandaşlarını esas alan, kendi yandaşlarına hizmet eden, bir kısım sermaye gruplarını içeren paketlerle karşılaştık. Halkın sağlığını önceleyen politika gözetilmedi. Biz halkımızın sağlığının her şeyden önde geleceğini bildiğimiz için halkımızla paylaşmanın yol ve yöntemlerini arayıp bulduk. Pandemi sürecinde birçok insan yaşamını kaybetti ve pozitif vaka sayıları halan yüksek ve ölüm riski halan var. Bu risk altında bizler sizlerin sağlığını koruyacak şekilde programlarımızı yapıyoruz. Hiçbir zaman halkımızın sağlık koşullarını riske atacak programlar, etkinlikler ve eylemler yapmayacağız. Programlarımız sizin sağlığınız gözetilecek şekilde yapılacaktır” diye konuştu.

"Söz konusu Kürtler oluncabütün siyasi güçlerin ortak tavır aldığını biliyoruz"

HDP'ye yönelik siyasi operasyonların sürdüğünü hatırlatan Buldan, "HDP’nin üzerinde yoğun baskıların olduğunu biliyoruz. Son çıkarılan infaz yasası başta olmak üzere hükümetin küçük ortağı ile birlikte HDP‘yi ve demokrasi güçlerini hedef aldığını biliyoruz. Söz konusu Kürtler olduğu zaman Türkiye’deki bütün siyasi güçlerin bir araya gelip, ortak tavır aldığını biliyoruz” dedi.

"Bu ülkede iki hukuk işletiliyor"

AKP ve MHP oyları ile Meclis’ten geçen infaz yasasına da değinen Buldan, cezaevlerindeki duruma dikkati çekerek, “Çıkarılan yasa HDP’lileri, Kürtleri kapsamayan bir yasa oldu. O yasa sonucunda tahliye olanlar iş başına geçtiler. İlk icraatları Kars Belediyesi'ne saldırı olarak gerçekleştirdi. Hükümeti uyardık, çıkaracağınız yasa toplumsal olarak suç işleyen insanları kapsarsa bu insanlar dışarı çıktığında suç işlemeye devam edecekler. Cezaevinde barışı ve demokrasiyi savunanlar ise cezaevinde kalmaya devam etti. Türkiye’nin siyasetçileri ve akademisyenleri cezaevinde kalmaya devam etti. Halan arkadaşlarımız pandemi sürecinde bu virüs tehlikesi ile karşı karşıya. HDP’ye ve Kürtlere uygulanan bir düşman hukuku var. Bu ülkede iki hukuk işletiliyor. Biri Türkiye’de suç işleyenler, saraya bağlı tahliyeleri gerçekleştirilen bir sistem, diğeri ise HDP’li demokrat olanları cezaevinden tutan bir sistem. Bu iki ayrı hukuk sisteminin Türkiye’ye zarar vereceğini söylüyoruz” diye belirtti.

"Virüs cezaevlerinde adli ya da siyasi tanımıyor"

Gasp ve kayyım atamaları ile ülkeye barış ve demokrasinin gelmeyeceğini vurgulayan Buldan, şöyle devam etti: “Kazandığımız belediyelerin birçoğu pandemi süreci başta olmak üzere gasp edildi, belediye eşbaşkanlarımız tutuklandı. Pandemi sürecinden sonra devam eden bu gasp zihniyeti halan devam etmekte. Meclis'e yapılan darbede 2 vekilimiz tutuklandı. CHP milletvekili Enis Berberoğlu, virüs gerekçesiyle tahliye edildi; ancak vekillerimiz cezaevinde kalmaya devam etti. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Sebahat Tuncel gibi Leyla Güven ve Musa Farisoğulları arkadaşlarımız cezaevinde kalmaya devam ediyor. Bugün 'HDP’ye ve Kürtler ayrı bir hukuk işliyor' derken bundan söz ediyoruz. Virüs cezaevlerinde adli ya da siyasi tanımıyor. Virüs cezaevlerinde ayrım yapmadan insanlara bulaşma tehdidini barındırıyor. Biraz vicdanınız varsa, demokratız diyorsanız cezaevinde olan arkadaşlarımız acil tahliye edin. ”

"Bütün bunlar AKP hükümetinin çaresizliğinin göstergesi"

“HDP’nin bütün bunlara sessiz kalmasını istiyorlar” diyen Buldan, iktidarın HDP’nin diz çökmesini ve boyun eğmesini istediğini söyledi. HDP’nin Türkiye’nin üçüncü büyük partisi olduğunu hatırlatan Buldan, HDP'nin kapatılıp kapatılmaması tartışmalarına da değinerek, “Bütün televizyon kanalarında HDP’nin kapatılıp kapatılmaması tartışmaları yapılıyor. HDP dört duvardan ibaret değildir. Siz insanların beyninde HDP’yi kapatamazsınız. Bütün bunlar AKP hükümetinin çaresizliğinin göstergesidir. Anketlerde düşüş gördükleri an HDP’ye baskılarını çoğaltıyorlar. AKP küçülüp oy kaybettikçe HDP daha fazla büyüyor. Türkiye’de barışın, demokrasi ve özgürlüklerin güvencesiyiz. Son seçimlerde Türkiye halklarına gösterdik. Her türlü olumsuzluk ve engellemelere rağmen başarı elde ettik. Türkiye’de umut olduğumuzu gösterdik. İstanbul seçimlerinde kazandıran ve kaybettiren pozisyonumuzu ortaya koyduk. Biliyorlar ki HDP en yakın seçimde Türkiye’ye aday bir parti olarak alanlara çıkacak. Bu ülkeyi yönetecek parti olduğumuzu söylediğimizden beri saldırılar durmadı. Bu ülkede sadece siz yaşamıyorsunuz. Türkiye halkları buna müsaade etmez. Bu ülkeye barış gelecekse, demokrasi gelecekse, özgürlük gelecekse demokrasi güçlerinin bir araya geldiği ve oluşturduğu ittifaklarla gelecektir” diye belirtti.

"Hiç kimse kapalı kapılar arkasında HDP ile ittifak görüşmeleri yapmayacak"

HDP’nin bir öncü parti olduğunu ve olası erken seçimlerde HDP ile ittifak olmak isteyen siyasi partilerin iktidar tarafından önlerinin kesildiğini de söyleyen Buldan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ama HDP ittifak yapmak isteyecek mi? Milyonların oy verdiği bir parti başaklarına gitmek yerine diğer partilere kapısını açacak, şeffaf olacak. İsteyen gelir isteyen gelmez. Hiç kimse kapalı kapılar arkasında HDP ile ittifak görüşmeleri yapmayacak. Halkımız bunu kabul etmiyor, açık ve şeffaf bir ittifak istiyor. Bu yüzden partimiz bütün muhalif partilere açıktır. Biz ancak bu faşizmi, bu baskıcı şiddet politikalarını, gaspçı anlayışı ancak ve ancak demokratik mücadelemizi yükselterek ve ittifakımızı güçlendirerek yok edebiliriz. Bu anlayış artık Türkiye’de tutmuyor. 7 Haziran 2015 seçimlerinde Türkiye halklarına umut verdik, bu cesareti giderek büyüttük. Dün 7 Haziran'ın yıl dönümüydü. HDP girdiği her seçimde büyük başarı ile çıktı. 7 Haziranlar bizim miladımızdır, 7 Haziranların başarısı her seçimde ortaya çıkacaktır. Bizler daha büyüyeceğiz. Bizi kayyımlar, tutuklamalar yıldırmaz. 80’li yılları ve cezaevlerini bilen gelenekten geliyoruz. Kaygımız yoktur. İl teşkilatlarımızın korkusu olmasın, mutallaka kazanacağımızı biliyoruz. Sizlerle birlikte kazanacağız. Hep birlikte kazanacağımızın olan inancını unutmayalım."