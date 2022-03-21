HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Herkes barış için mücadele etmeli

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Diyarbakır'da düzenlenen Nevruz kutlamalarına katıldı. Burada bir konuşma yapan Buldan, "Newroz diriliştir. Newroz aynı zamanda umuttur. Herkes elini taşın altına koymalı ve bu ülkenin büyük barışı için mücadele etmeli" dedi.

Diyarbakır'daki Nevruz Park'ta düzenlenen kutlamalara, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. Sabah saatlerinden itibaren alanda toplanmaya başlayan Diyarbakırlılar, Kürtçe ve Türkçe çalan şarkılar eşliğinde halay çektiler.

Burada bir konuşma yapan Buldan, "Bugün bu ülkenin en büyük sorunu Kürt sorunudur. Ancak ‘Kürt sorunu yoktur’ diyerek bu sorun çözülmez, bu sorunu ‘çözdük’ yalanlarını söyleyerek bu sorun elbette ki çözülmez. Korkarak, silerek değil cesaretle, umutla ve Türkiye halklarının geleceği için, Kürtlerin geleceği için Kürt sorununun acilen çözümüne ihtiyaç var." dedi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın konuşmasının ardından sanatçılar Servet Kocakaya, Azad Bedran, Rozda, Kazo, Eleonore Fourniau konser verdi.

Deniz Poyraz ve Kemal Kurkut anıldı

Diyarbakır'da 2017'deki Nevruz kutlamalarında hayatını kaybeden Kemal Kurkut ile HDP İzmir İl Örgütü'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu katledilen Deniz Poyraz'ı anan Buldan, “Deniz Poyraz ve Kemal Kurkut şahsında, yaşamını yitiren bütün arkadaşlarımızı ve yoldaşlarımızı bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Onların bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkacağımıza söz veriyorum" dedi.

Buldan, konuşmasında şu görüşleri dile getirdi:

"Newroz, ulusal birlik iradesinde bütünleşmektir"

"Newroz, diriliştir. Newroz aynı zamanda umuttur. Newroz aynı zamanda kardeşliktir, barıştır, cesarettir. Newroz bu kadim topraklarda yüzyıllardır kutlanan bir bayramdır ve bu bayramın bizlere, halkımıza, hepimize barışı, adaleti, demokrasiyi getirmesini yürekten temenni ediyorum. Newroz, ulusal birlik iradesinde bütünleşmektir aynı zamanda. Newroz, kadındır, kadınlardır. Newroz, gençlerdir, gençliktir. İşte bir kez daha hepimizin bayramı kutlu olsun.

"Herkes bu meydana iyi baksın"

"Bugün Amed halkı bir kez daha tarih yazdı. Sizler, bir kez daha Newroz’da hiç kimseye boyun eğmediğinizi gösterdiniz. Bir tarih yazdınız. Bu tarih, elbette ki demokrasinin, barışın, adaletin bir yol haritasıdır. İşte bu yol haritasına hep birlikte sahip çıkacağımızı ve asla adaletten, barıştan, demokrasiden vazgeçmeyeceğinizi sizler bir kez daha bugün ilan ettiniz. Barışta, eşit, ortak yaşamda sonuna kadar, onurlu bir yaşamda sonuna kadar kararlı olduğunuzu bir kez daha dünyaya, Türkiye halklarına gösterdiniz. Herkes bu meydana iyi baksın."

"Barıştan başka da bir çıkar yol olmadığını iyi biliyoruz"

"Barıştan başka da bir çıkar yol olmadığını iyi biliyoruz. Türkiye’de siyaset yapan herkesin öncelikli gündeminin barış olmasını bir kez daha ifade ediyoruz. Siyaset, parlamento bunun için vardır. Herkes elini taşın altına koymalı ve bu ülkenin büyük barışı için mücadele etmeli."

"Bugün bu ülkenin en büyük sorunu Kürt sorunudur"

"Bugün bu ülkenin en büyük sorunu Kürt sorunudur. Ancak ‘Kürt sorunu yoktur’ diyerek bu sorun çözülmez, bu sorunu ‘çözdük’ yalanlarını söyleyerek bu sorun elbette ki çözülmez. Korkarak, silerek değil cesaretle, umutla ve Türkiye halklarının geleceği için, Kürtlerin geleceği için Kürt sorununun acilen çözümüne ihtiyaç var. Bizler, Kürt sorunun da Türkiye’deki diğer sorunların da kadınların, gençliğin sorunlarının da bir bütün olarak yaşanan bütün krizlerin çözümü için elimizi taşın altına koymaya hazırız.”