HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Barışın haykırılacağı bir nevruz olacak

Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'da, 2018 yılı nevruz etkinliklerinin programının açıklandığı toplantıda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bu yıl barışın haykırılacağı, eşitliğin ifade edileceği ve özgürlüğün talep edileceği bir nevruz olacağını söyledi. Buldan, \"Nevruzda, Afrin\'e giden askerlerin de Afrin\'de yaşamını yitiren insanların da bizim çocuklarımız olduğu mesajı verilecektir\" dedi.

HDP\'nin, DBP, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ile birlikte düzenleyeceği nevruz etkinlerinin programı açıklandı. Bir otelde düzenlenen toplantıya, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, HDK Eş sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, DTK Eş Başkanı Berdan Öztürk ve DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Hacer Özdemir katıldı.

Toplantıda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP olarak 11 Şubat tarihinde 3\'üncü olağan kongrelerini yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

\"Kongremize katılan Türkiye halklarının bize vermiş olduğu önemli mesajlar olduğunu ifade etmek isteriz. Bu verilen mesajlardan büyük dersler, büyük sorumluluklar çıkaracağımızı, kongremize katılmış olan tüm halkımıza şunun sözünü vererek ifade etmek isterim ki; demokrasiye, barışa, özgürlüklere ve eşitliğe olan kararlılık ve inanç bir kez daha kongremizde ortaya çıktı. Bu kongreden çok önemli siyasi sonuçlar çıkardığımızı belirtmek isteriz. Kongremize katılan tüm halklarımıza demokrasi, özgürlük, eşitlik ve barış mücadelemizi daha güçlü daha kararlı bir şekilde taçlandıracağımız bir Türkiye\'yi yaratacağımıza buradan bir kez daha söz veriyoruz. Kongreden sonra halkımızın bize vermiş olduğu mesajlar arasında şunlar da vardı; Faşizme karşı direnmenin ne kadar olduğu bize iletildi. Yine tekçiliğe karşı çoğulculuğun aslında ne kadar önemli olduğu bize ifade edildi. Esarete karşı özgürlüğe ne kadar muhtaç olduğumuzu bizlere ifade edildi. O kongrede bize verilen mesajlar arasında Sayın Öcalan\'a uygulanan ağırlaştırılmış tecritin kabul edilmediği mesajı verildi. Afrin\'e ilişkin yapılan operasyonu Türkiye halklarının ve Kürt halkının kabul etmediği mesajı bize verilmiş oldu. Bir kez daha siyasi tutsaklara yapılan rehin alma operasyonlarının, yani siyasi soykırım operasyonlarının kabul edilmediği mesajı verilmiştir bize.\"

\'BARIŞIN HAYKIRILACAĞI BİR NEVRUZ OLACAK\'

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, 2018 nevruzunun dönemsel ve tarihsel olarak zulüm, savaş, işgal, kriz ve kaos politikalarına karşı daha güçlü bir direnişin ortaya çıkması bakımından büyük bir anlamı ve önemi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

\"Türkiye\'nin dört bir yanında nevruzu kutlayacağız. Ancak, nevruza katılacak olan insanlar, yani milyonlar, sel olup meydanlara aktıkları zaman, Öcalan üzerinden tecridin kaldırılmasına yönelik büyük ve güçlü bir gösterge olacak bizim açımızdan. Yani milyonlar aslında bu tecriti kabul etmediğini meydanlarda bir kez daha haykıracaktır. Ayrıca Afrin\'e yapılan operasyon, Afrin\'de yaşanan işgal girişimi, nevruz alanlarında bir kez daha protesto edilecek. Afrin\'e giden askerlerin de Afrin\'de yaşamını yitiren insanların da bizim çocuklarımız olduğu mesajı verilecektir. Savaş politikalarına karşı barışı savunan insanlar milyonlar olup nevruz meydanlarına akacaktır. Dolasıyla bu yılki nevruz, Türkiye açısından barışın haykırılacağı, milyonların meydanda barışı haykıracağı, eşitliği ifade edileceği, özgürlüğün talep edileceği bir nevruz olacaktır.\"

KANSIZ, MÜDAHALESİZ BİR NEVRUZ

Nevruzlara katılacak olanlara da çağrı yapan Buldan, \"Dün 8 Mart dolasıyla alanlarda ve meydanlarda eşitliği ve özgürlüğü isteyen tüm kadın arkadaşlarımızı, kadın yoldaşlarımızı bir kez daha nevruz alanlarına, nevruz meydanlarına davet ediyoruz. Yine \'Genç başladık, genç başaracağız\' diyen gençler, özellikle bu yılki nevruz bayramında esarete, tekçiliğe, savaşa karşı tek ses olmak üzere Nevruz meydanlarında, en ön saflarda yerlerini almalıdır. Bu yıl \'Nevruz direniştir, faşizme karşı halkların baharıdır ve faşizm kaybedecek halklar kazanacak\' şiarıyla meydanlara çıkacağız. Bir kez daha tüm halkımızı kutlanacak olan her Nevruza, her meydana çıkmaya davet ettiğimizi ifade ediyoruz. Aynı zamanda şu mesajı da vermek istiyoruz; Ankara\'nın, yani hükümetin, nevruz alanlarından, meydanlarından verilecek olan mesajı iyi okumasını buradan bir kez daha talep ediyoruz. Biz nevruzun bir bayram havasında, coşkulu bir şekilde gerçekleşeceğine yürekten inanıyoruz. Kansız, müdahalesiz bir nevruz, coşkulu geçireceğimiz bir nevruz temenni ediyoruz\" dedi.



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