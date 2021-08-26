HDP Eş Genel Başkanı Buldan: AKP-MHP iktidarı, kadınların mücadelesini geriletmeye çalışmakta; bu zihniyet Afganistan’da Taliban, Şengal’de IŞİD’dir

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin kadın il eş başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda AKP-MHP iktidarının zor ve baskı yöntemleriyle toplumsal muhalefeti, kadınları ve HDP’nin mücadelesini geriletmeye çalıştığını, gözaltı-tutuklama operasyonları yaptığını belirterek “Dünyanın neresinde olursa olsun kadını ezmeye çalışan zihniyet aynıdır. Bu zihniyet Afganistan’da Taliban’dır, Şengal’de ve Rojava’da IŞİD’dir. Hepsinin de yapmak istediği kadının yaşam hakkını yok etmektir” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, parti genel merkezinde partisinin kadın il eş başkanlarına seslendi. Eş başkanlık sistemi ile kadınların karar mekanizmalarında eşit pozisyon almasını sağladıklarını söyleyen Buldan, “Bugün itibariyle parlamentodaki en yüksek kadın milletvekili temsiliyet düzeyine ulaşmış bulunuyoruz. Belediyesini kazandığımız her yerde kadın belediye eş başkanlarımızla yerel yönetimlerde kadınların eşit temsiliyetini hep birlikte gerçekleştirdik. Bütün kadınlar adına ortak bir kazanımdır” dedi.

"Kadın mücadelesi hedef tahtasına oturtulmuş"

“Nihai hedefimiz tam ve gerçek bir cinsiyet eşitliğinin sağlanmasıdır. Sadece bu topraklarda değil, Ortadoğu’da ve tüm dünyada kadınlar için eşit ve adil bir yaşam talebimiz var” diyen Buldan konuşmasına şöyle devam etti:

“Kadınlar, kadın partisi olan HDP’yi kadın mücadelesinde çok güçlü bir şekilde sahiplendiler ve sahiplenmeye devam ediyorlar. İşte bu sahiplenme, bu birliktelik mücadelemizin güç kaynağıdır. Bu ülkeyi adalete, eşitliğe ve barışa götürecek esas güç budur. Biz geniş halk buluşmalarımızda bir kez daha gördük ki; HDP ve HDP ile birlikte yürüyen kadın mücadelesi bu ülkenin kadınları için hayati önemde ve değerdedir. Bunu şu anda ülkeyi yönetmekte olan tekçi erkek iktidar da çok iyi bilmektedir. Bu nedenle dört koldan mücadelemizi hedef tahtasına koymuştur.

"Kaybetmeye yüz tutmuş AKP-MHP iktidarının tek korkusu HDP'dir"

Kadın düşmanı politikalarıyla kadının yaşamından, emeğinden, hakkından ve hukukundan çalan iktidar gerçeği ile karşı karşıya olduğumuzun elbette ki farkındayız. Görüyoruz; kaybetmeye yüz tutmuş AKP-MHP iktidarı, zor ve baskı yöntemleriyle toplumsal muhalefeti, kadınları ve HDP’nin mücadelesini durdurmaya ve geriletmeye çalışmaktadır. Gözaltı-tutuklama operasyonlarından OHAL uygulamalarına, partimize yönelik 4 Kasım darbesinden kayyım darbesine kadar mücadelemize dönük bir çökertme politikası izlemektedirler. Tek korkuları HDP’dir, kadınlardır. HDP’ye yönelik siyasi kapatma davası da bu amaçla açılmıştır. Tekçi erkek iktidar bu girişimiyle aynı zamanda kadınları siyaset dışına itmeyi hedeflemektedir.”

"Kadını ezmeye çalışan zihniyet Afganistan’da Taliban’dır, Rojava’da IŞİD’dir!"

Dünyanın her yerinde kadınları ezmeye çalışan zihniyetin aynı olduğunu ifade eden Buldan, “Bu zihniyet Afganistan’da Taliban’dır, Şengal’de ve Rojava’da IŞİD’dir! Hepsinin de yapmak istediği kadının yaşam hakkını yok etmektir. Fakat nerede olursa olsun kadına dönük bu düşman zihniyete karşı durmaya ve mücadelemizi örgütlemeye devam edeceğiz. Onlar kaybedecek, kadınlar mutlaka kazanacaktır” diye konuştu.

"Tek dertleri, kendi koltuklarıdır, kendi kasalarıdır, şatafatlarıdır"

“HDP sadece bir muhalefet partisi değildir, ülkeyi yönetme tahayyülü olan bir partidir” diyen Buldan sözlerine şöyle devam etti:

“Hem fikriyatı hem de gücü itibariyle buna en yakın parti HDP’dir. Kadınlar bu ülkeyi yönetmeye taliptir ve sonunda da yönetecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu ve kaygısı olmasın. Salgından orman yangınlarına, depremden sel felaketlerine kadar her alanda yaşanan felaket ve yıkımda görüldü ki yönetemeyen bir iktidar, halkı çaresizlikle baş başa bırakan bir yönetim anlayışı var. Tek dertleri, kendi koltuklarıdır, kendi kasalarıdır, şatafatlarıdır.”