HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Temel: İBB Başkanı İmamoğlu'nun yaptığı gezileri, verdiği demeçleri önemsiyoruz

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, MHP Genel Başkanı Bahçeli tarafından eleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gerçekleştirdiği yurt gezilerini değerlendirirken “Yaptığı gezileri, kendisinin verdiği demeçleri; cesur, ‘ama’ya, ‘acaba’ya yer bırakmayan birlik ve beraberlik mesajlarını önemsiyoruz. Bunun CHP’de politik bir hat olması gerektiğini, politik bir hattı beslemesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Temel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Diyarbakır ziyareti ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Irak ve Suriye tezkeresine “evet” oyu vereceği açıklamasına ilişkin Medyascope’tan Ferit Aslan’ın sorularını cevaplandırdı.

Temel, İmamoğlu’nun yurt gezilerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Sayın İmamoğlu’nu, şahsını ve parti içindeki konumunu benim değerlendirmem, değerlendirme konusu yapmam belki doğru ve şık olmaz. Ama kendisi belki AKP iktidarı açısından dönüm noktası olan İstanbul seçimlerinin aktörüdür. Türkiye’deki birçok kesimin desteğini ve özellikle HDP seçmeninin desteğini de aldı. Özellikle İstanbul’da yaşayan HDP seçmeninin kendi belediye başkanı gördüğü bir aktör. Yaptığı geziler, kendisinin verdiği demeçler, kendisinin cesur, ‘ama’ya, ‘acaba’ya yer bırakmayan birlik ve beraberlik mesajlarını önemsiyoruz. Bunun CHP’de politik bir hat olması gerektiğini, politik bir hattı beslemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda biz Sayın İmamoğlu’nun gezilerini de amacını da tabii ki bilmeyiz. Kendisini belediye başkanlığı hizmetleri dışında değerlendirmemiz şu an doğru değil diye düşünüyorum.”

“Tezkere, muhalefetin birliğini bozmaya yönelik bir tuzaktır”

Temel, Irak ve Suriye tezkeresi ile ilgili de “İktidar, beş-altı yıldır muhalefeti bir araya getirmeme projesini başarı ile uygulamaktadır. CHP ve İYİ Parti çıkıp tezkereye destek vermeyeceklerini açıklasalar, iktidarın elindeki savaş politikası kozunu almış olacaklar. Tezkereye ‘evet’ demek, savaş demek, cenazelerin gelmesi demek ve iktidarın bunu kullanması demektir. Bu tezkere, muhalefetin birliğini bozmaya yönelik bir tuzaktır” dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, salı günü partisinin grup toplantısında Yunanistan ve Diyarbakır’ı ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Bürokratlara değil İBB Başkanına kafa yormalı onu fazla serbest bırakmaktan kaçınmalıdır. Sadece boş zamanlarında belediye binasına ve İstanbul'a uğrayan bu şahsın gezmediği yer neredeyse kalmamıştır. Gözümüzden kaçtığı sanılmasın. Sipariş bir senaryo devrededir. Görev sahası İstanbul'la sınırlı olan bu belediye başkanının il il gezmekteki amacı nedir? Varmak istediği yer neresidir? Yunanistan ziyaretine niye ihtiyaç duymuştur?" demişti.