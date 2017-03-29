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Medya

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç, TRT'yi RTÜK'e şikayet etti

TRT referandum çalışmalarında HDP'ye 1 dakika yer vermişti

29 Mart 2017 19:12

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç, referandum çalışmalarında AKP ve hükümet yetkililerine 2 bin 723 dakika, CHP’ye 216 dakika, MHP’ye 48 dakika, HDP’ye ise yalnızca 1 dakika yer veren TRT’yi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) şikayet ederek yaptırım uygulanmasını talep etti.

HDP, TRT haber kanalının canlı yayın, programlar ve haber bülteni sürelerinde Cumhurbaşkanı ve siyasi partilere yer verdiği sürelerle ilgili çalışma hazırladı.

Çalışmaya göre TRT’de 1-22 Mart tarihleri arasında yapılan program ve haber bültenlerinde Cumhurbaşkanı toplam 1390 dakika, AKP ve hükümet yetkililerine 2 bin 723 dakika, CHP’ye 216 dakika, MHP’ye 48 dakika süre ayrılırken HDP’ye ise hiç yer verilmedi.

"Yayınlar  kamuoyunun özgürce kanaat geliştirmesini engelleyen nitelikte olmamalı"

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç, konu hakkında RTÜK'e şikâyet dilekçesi verdi. TRT’nin yayınlarında tarafsız olmak zorunda olduğunu vurgulayan Oluç, "TRT’nin yayınlarının siyasi parti ve demokratik gruplarla ilgili tek yönlü ve taraf tutan, fırsat eşitliği ilkesini göz ardı eden, kamuoyunun özgürce kanaat geliştirmesini engelleyen nitelikte olmaması gerekmektedir” dedi. TRT’nin yayınlarında gerek kendi yasasını, gerek RTÜK yasasını, gerekse de YSK’nin yayımladığı yayın ilkelerini açıkça ihlal ettiğini belirten Oluç, söz konusu ihlaller nedeniyle ayrı ayrı yaptırımlar uygulanmasını talep etti.

Öte yandan Oluç, gazetecilik meslek örgütlerine gönderdiği yazıda da 17 ulusal TV kanalında 1-20 Mart tarihleri arasında Cumhurbaşkanı ve AKP’ye 420.5 saat canlı yayın süresi verilirken, HDP’ye hiç yer verilmediğini kaydetti. Medya ambargosunu en ağır yaşayan partinin HDP olduğunu ifade eden Oluç, “Referandum gibi ülkemizin kaderini tayin edecek böylesi kritik bir süreçte oyunu aldığımız her bir yurttaşın bilgiye erişim hakkına sahip olabilmesinin sağlanabilmesi için katkılarını bekliyoruz” diye konuştu.

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