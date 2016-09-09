HDP EŞ Genel Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Alp Altınörs, evinde yapılan aramadan sonra gözaltına alındı.
HDP Genel Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Eş Genel Başkan Yardımcımız Alp Altınörs, 10 Ekim'de katledilen Zakir Karabulut'un cenazesine katılma 'suç'undan göz altına alındı" dendi.
Ankara'da 10 Ekim 2015'te gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 24 yaşındaki Mehmet Zakir Karabulut, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencisiydi. Karabulut'un cenazesine katılan Alp Altınöz, "Zakir yoldaşımız bizim Tokat'taki örgütlenme sorumlumuzdu" demişti.