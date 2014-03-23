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HDP Eş Başkanı Kürkçü: Adayımıza 'çekil' çağrısı siyasetin doğasına ve mantığına uymaz

Ertuğrul Kürkçü, 'Kurul üyeleri zorunlu olarak HDP üyesi değildir. Kararları bağlayıcı değildir' dedi

23 Mart 2014 22:07

HDP Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü, HDP Danışma Kurulu Üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Zeynep Gambetti’nin “Sırrı Süreyya Önder, CHP lehine çekilsin. CHP bazı ilçelerde HDP’yi desteklesin” şeklindeki açıklamasına Twitter’den yanıt verdi. Kürkçü, " İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olarak adayımıza ‘çekil’ çağrısı siyasetin doğasına ve mantığına uymaz. HDP’nin hattı siyasi gerçekler ışığında belirlenmiştir ve değişmeyecektir" dedi.

Gambetti’nin HDP Danışma Kurulu Üyesi olduğunu hatırlatan Kürkçü, “Kurul üyeleri zorunlu olarak HDP üyesi değildir. Kararları bağlayıcı değildir” dedi.

Gambetti’nin seçim taktiği üzerine iki kez toplantıya çağrıldığına ancak her iki tartışmaya da katılmadığını belirten Kürkçü, “Sayın Gambetti’den siyasi sorumluluk gereği önerisini daha önce ve kurullar üzerinden yapması beklenirdi. HDP Sayın Gambetti’nin yokluğunda siyasi kararını vermiş, yola çıkmıştır” diye belirtti.

HDP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adayı’nı resmen açıklamadan önce “gündemdeki tartışmaları tüketmek” üzere CHP’yle de görüştüğünü hatırlatan Kürkçü, şunları kaydetti:
“Bu görüşmede CHP lideri, eşbaşkanlarımıza HDP ile ittifakın kendilerine ve HDP’ye zarar vereceğini söylemiştir. Bu görüşme topluma her iki tarafça açıklanmıştır. O günden beri siyasi denklemde bir değişme olmamıştır. Sayın Gambetti gibi düşünenler HDP seçmeninin tarihsel/politik tutumunu gereğince değerlendirmemektedirler. Bu koşullar altında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olarak adayımıza ‘çekil’ çağrısı siyasetin doğasına ve mantığına uymaz. HDP’nin hattı siyasi gerçekler ışığında belirlenmiştir ve değişmeyecektir. Gambetti’nin tutumunun eleştiri doğurması kaçınılmazdır. HDP’liler eleştirilerini usulü dairesinde yapacaktır.”

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