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HDP Danışma Kurulu üyesi Gambetti'den CHP çağrısı

HDP Danışma Kurulu üyesi Zeynep Gambetti: Bıçak kemiğe dayandı. HDP İstanbul seçimlerinden çekilsin, oyların CHP'ye gitmesi çağrısında bulunsun!

21 Mart 2014 23:26

HDP Danışma Kurulu Üyesi ve Boğaniçi Üniversitesi Siyasal Bilim bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Zeynep Gambetti, “Peki, kabul, bıçak kemiğe dayandı: HDP Genel Merkez, İstanbul seçimlerinden çekilsin, oyların CHP’ye gitmesi çağrısında bulunsun!” diye tweet atıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sırrı Süreyya Önder’i de etiketledi.

Hürriyet.com.tr'ye konuşan Zeynep Gambetti şunları söyledi:

“Görüş vermek istemiyorum. Ben Twitter’da bir gün önce yazdıklarımla, bir gün sonra yazdıklarımla yeterince açıklama yaptım.

Ben siyasal aktör değilim. Benim üstümden buradan bir olay yaratılmasını çok yanlış buluyorum. Sırrı Süreyya Bey’le bir görüşmem hiç olmadı. Ben siyasal bir aktör değilim. Ben basit bir Twitter kullanıcısıyım.

Ben HDP Danışma Kurulu’ndayım fakat partili değilim. Bir açıklama yapmayı tercih etmiyorum.  Bunun böyle gündeme gelmesini istemiyorum.

Bunu Twitter yasağıyla ilgili olarak attım. Gerçekten beni basit bir Twitter kullanıcısı olarak görün. Ona tepkim, 'bıçak kemiğe dayandı' buydu.

Biraz can havliyle yazdım. Bu benim şahsi düşüncem. Siyasal aktörleri bekleyelim, ne yapacaklar. Eninde sonunda dengeleri bilen onlar.” 

İşte Gambetti’nin takipçileriyle paylaştığı tweetler:


Peki, kabul, bıçak kemiğe dayandı: @HDPgenelmerkez İstanbul seçimlerinden çekilsin, oyların CHP'ye gitmesi çağrısında bulunsun! @sirsureyya


@C_Durak @HDPgenelmerkez @sirsureyya çok direndim ama tek seçeneğin bu olduğunu kabul etmek lazım sanırım :(


@minesrn İstanbul'u kaybeden bir AKP durdurulamasa bile yavaşlar. Genel seçime gitmiyoruz. HDP'nin ilçelerden çekilmesi için sebep de yok.


@minesrn İl Mclisi, Ilçe bl. bşk.+bel. mclslerinde HDP güçlü şekilde desteklenmeli. Sadece İst. Büyükşehir Bel.Bşk. yarışından bahsediyorum


@C_Durak @ohannes_klcdg @HDPgenelmerkez @sirsureyya Ohannes düne kadar %100 aynı düşünüyorduk. Ne var ki görünen köy kılavuz istemiyor.


@C_Durak @ohannes_klcdg @HDPgenelmerkez @sirsureyya Mesele sadece İst. BB bşk'lığı. İlçelerde ve meclislerde HDP'nin yer almasını sağlamakla


@C_Durak @ohannes_klcdg @HDPgenelmerkez @sirsureyya denge unsuru yaratmak mümkün. Unutmayalım ki 1 değil 5 oy kullanıyoruz bu seçimlerde.


@minesrn Ama SSÖ İst'u zaten alamaz. Vereceğimiz oy prensip oyu olacak, galibiyet oyu değil. HDP sadece yerel bel.bşklığı kazanabilir zaten


@13melek @HDPgenelmerkez @sirsureyya 3. yoldan feraget etmemiz gerekmez, zaten etmeyelim. Ilçe+meclislerde 3.yol. Genel seçime gitmiyoruz ki


@minesrn çoğulculuğa kucak açan bir partinin kendi içindeki farklı fikirlere müsamaha etme gücüne inanmak istiyorum izninle @HDPgenelmerkez


@halkincuvaldizi @HDPgenelmerkez @sirsureyya Doğru. Bu yüzden CHP'yi sıkıştırmanın tam zamanıdır diyorum.


Bu benim kişisel görüşüm: HDP İst. BB Bşk. yerine İst.ilçe+meclislere ağırlık verse CHP'yi dengeleyici unsur olur, genel seçimlerde güçlenir


@TugceOklay @srdr_tkn @cagri_ekiz @HDPgenelmerkez @sirsureyya oy baskı aracıdır, konuşmaya zorlanabilirler

 

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