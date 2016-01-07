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HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş: Üç dönem bitirdim, dördüncü için çok istekli değilim

"Biz bu koltukları işgal etmiş, kimse aday olamaz diyecek insanlar değiliz"

07 Ocak 2016 09:35

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, her HDP üyesinin eş başkan adayı olma konusunda hakkı olduğunu söylerken, koltukları işgal etmediğini belirtti ve "Üç dönemim bitti. Dördüncü dönemi de arkadaşlarım ısrar ediyorlar, doğrusu ben bu konuda çok istekli değilim. Kurallara da uymamız lazım diye düşünüyorum. Ama öyle bir kararlaşmış durum da yok” diye konuştu. İki dönem BDP’de genel başkanlık koltuğuna oturan Demirtaş bir dönem de HDP’de eş başkan oldu.

Cumhuriyet’ten Mahmut Ilıcalı’nın haberine göre Demirtaş’ın bu açıklamaları, HDP’nin iki yıl sonra 2018’de gerçekleştirilecek kongreyle görevi bırakacağının sinyali olarak yorumlandı.

Kongre öncesi çeşitli bölge ve illerde yapılan konferanslarda yeni dönemde HDP’nin nasıl bir yapıda olması gerektiği konusunda tartışmalar yürütülüyor. Kongre öncesi Ankara’da iki gün sürecek merkezi bir konferans yapılacak. Kongrede HDP’nin Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu yapılarında köklü değişikliklerin gündeme gelmesi beklenirken eş başkanlık konusunda ise bir değişiklik beklenmiyor.

 

‘Her HDP’li eşbaşkan adayı olabilir’

Demirtaş, her HDP’linin eşbaşkan adayı olabileceği açıklamasından kendisinin aday olmayacağı anlamına gelip gelmediği sorusu üzerine Demirtaş, şunları dile getirdi:

“Parti içi hukuk gereği, bu böyle değil midir? Ben bunu söylüyorum. Başından beri bunun açık olduğunu ben de Figen (Yüksekdağ) Hanım da ilan ettik. Ben HDP’de eş genel başkan olmak istiyorum diyen her HDP üyesi bu başvuruyu yapabilir. Bu demokratik bir haktır. Biz bu koltukları işgal etmiş kimse de aday olamaz diyecek insanlar da değiliz. MHP’nin yaptığı gibi gidin imza toplayın gelin de demeyiz. Bir tek kişi bile gelip başvurmak istiyorsa ben adayım derse partide ciddiyetle değerlendirilir.”

Kendisinin aday olup olmayacağı sorusu üzerine de Demirtaş, “Ben de, Figen Hanım da Eş Genel Başkanız. Eş genel başkanların adaylık başvurusu yapması gerekmiyor” dedi. Demirtaş, Kürt hareketinin parti geleneklerinde en uzun genel başkanlık yapan kişinin kendisi olduğunu anımsattı. Üç dönemdir partide eş başkan olarak görev yaptığını kaydeden Demirtaş, “Bir dönem ısrarla uzatıldı. Dördüncü dönemi de arkadaşlarım ısrar ediyorlar. Doğrusu ben bu konuda çok istekli değilim. Ama öyle bir kararlaşmış durum da yok” dedi.

 

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