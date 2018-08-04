HDP: Erdoğan 6 milyon seçmeni tehdit etti

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'nın "HDP parlamentoya girsin diye destek verenler hesap verecek" sözlerine tepki gösterdi. Erdoğan'ın yaklaşık 6 milyon seçmeni tehdit ettiği belirtilen açıklamada "HDP’ye yönelik bu hedef şaşırtma hamleleri ekonomideki vahim gidişatı, dış politikadaki pis pazarlıkları ve oyunları örtmek için yapılmaktadır" denildi.

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Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan'ın sözlerinin siyaseten ve hukuken kabul edilemeze olduğu kaydedildi. "HDP’nin 6 milyona yakın seçmenini ve aileleri ile birlikte 20 milyona yakın yurttaşımızı açıkça tehdit eden bu ifadelerin demokratik siyaset kültürü ile alakası yoktur" denildi.

"HDP iktirdarın kaybetmesini sağlayacak potansiyele sahip"

HDP'nin Meclis'e girerek AKP-MHP Koalisyonu’nun Anayasa’yı istediği gibi değiştirme "hevesinin kursağında" bıraktığı ifade edilen açıklamada "Seçim sonuçları da göstermiştir ki, HDP yerel seçimlerde de hem birçok büyükşehirde hem de il ve ilçelerde yerel yönetimleri kazanabilecek veya iktidarın kaybetmesini sağlayacak bir potansiyele sahiptir. Bunu engellemek için hamle yapan Erdoğan, siyasi iklimi açıkça zehirlemektedir" ifadeleri yer aldı.

"Ekonomideki vahim gidişat ve dış politikadaki pis pazarlıklar örtülmek isteniyor"

AKP'nin 'tıkanmışlıklarının' öfkesini HDP ve seçmeninden çıkarmaya çalıştığı belirtilen açıklamada "Yerel seçimlerde demokrasi güçleri ile HDP’nin yerel ittifaklar yapmasını engellemek için kurulan bu cümleler" vurgusu yapıldı.

Erdoğan'ın hedef şaşırtmak istediği belirtilen açıklamada "Ekonomideki vahim gidişatı, dış politikadaki pis pazarlıkları ve oyunları örtmek için yapılmaktadır. Ancak halkımız cambaza değil, gerçeğe bakacak deneyim ve sağduyuya sahiptir.

HDP ve seçmenleri, bütün tehditlere ve provokasyonlara rağmen demokrasi ve barış mücadelesini doğru bildikleri yolda ve şekilde sürdürme kararlılığındadır" denildi.