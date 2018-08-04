Erdoğan: HDP parlamentoya girsin diye destek verenler hesap verecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, HDP'yi kastederek "Parlamentoya girsinler diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecekler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP 5. Olağan Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu. Terör saldırılarında hayatını kaybeden Aybüke Öğretmen, Hatice Belgin ve 11 aylık Bedirhan bebek ile annesi Nurcan Karakaya rahmet dileyen Erdoğan, şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını söyledi.

Şehit yakınlarının gönüllerini ferah tutmasını isteyen Erdoğan, "Bu devlet kime şefkat göstereceğini kime de kadife eldivenin içinde demir yumruğunu indireceğini çok iyi biliyor. Parlamentoya girsinler diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecekler. Nereye gizlenirse gizlensinler. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar. Sırtlarını kime dayarlarsa dayansınlar. Alçaklardan katliamların hesabın muhakkak soracağız" diye konuştu.

24 Haziran seçimlerinde yaklaşık 6 milyon kişi HDP’ye oy vermişti.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Erdoğan'ın "hesap verecekler" açıklamasının ardından sosyal medya hesabı Twitter'da açıklama yaptı. Beşktaş, "Senin gibiler bu halkı çok tehdit etti. Hepsi geldi geçti. Sen de gideceksin. Ama bu halk hep burada olacak" dedi.