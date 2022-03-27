HDP Erdemli İlçe binasına silahlı saldırı: Partinin tabelasına kurşun isabet etti

HDP Mersin Erdemli İlçe binasına gece saatlerinde “kimliği belirsiz” kişi veya kişilerce silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda partinin tabelasına kurşun isabet etti.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mersin Erdemli İlçe binasına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu. Pompalı tüfekle yapılan saldırıda, parti tabelası hedef alındı. Sabah saatlerinde parti binasını açan HDP’lilerin olayı duyurmasıyla birlikte, jandarma ve çok sayıda partili geldi.

Parti binası önünde HDP'lilerin bekleyişi ile jandarmanın incelemeleri devam ediyor. HDP'nin ilerleyen saatlerde konuya dair açıklama yapması bekleniyor.