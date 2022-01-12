HDP: Enes’in katili, gençleri tarikat yurtlarına mahkûm eden AKP’dir

Halkların Demokratik Partisi (HDP), ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskılar ve gelecek kaygısı nedeniyle yaşamına son veren tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'ya ilişkin olarak, "Enes’in katili, gençleri tarikat yurtlarına mahkûm eden AKP’dir" açıklamasını yaptı.

HDP Gençlik Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere AKP iktidara geldiği günden beri toplum yoksullaşıyor. Yediden yetmişe, hiç kimse kendini güvende hissetmiyor. AKP’nin savaş politikalarındaki ısrarı, başta gençler olmak üzere tüm toplumu yoksulluğa, geleceksizliğe ve güvencesizliğe mahkum ediyor. Halkları ayrıştıran, bölen ve toplumda kutuplaşmayı hat safhaya çıkaran AKP, ele geçirdiği medya gruplarıyla sefalet koşullarını normalleştiriyor. AKP’nin yarattığı sefalet koşullarından dolayı 2021 yılında 76 genç arkadaşımız hayatına son verdi. Kuşkusuz hayatının baharında olan hiçbir genç, bireysel acı ve ızdıraptan dolayı yaşamına son vermiyor. Gençleri buna iten sebepler; ekonomik kriz, geleceksizlik, iktidarın toplumsal baskısı ve bu baskıdan dolayı gençlerin kendini gerçekleştirememesidir. Biz biliyoruz ki; gerçek olan gençlerin yok oluşudur, gençlere karşı geliştirilen zulüm politikalarıdır." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2’nci sınıf öğrencisi olan Enes Kara, gelecek kaygılarını ve ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdunda yaşadığı baskıyı anlattığı bir video çektikten sonra yaşamına son verdi. Arkasında not da bırakan Kara, istemediği halde cemaat yurdunun kendisini namaz kılmaya ve cemaat derslerine katılmaya zorladığını belirtti. Enes arkadaşımızın hayatına son vermesi, gençlere uygulanan sistematik şiddetin son halkasıdır. İktidara geldiği ilk günden beri gençleri hedef alan ve gençleri tarikat yurtlarına mahkum eden AKP, Enes’in katilidir. Bizi katledenleri iyi tanıyoruz. Katiller ölü bedenlerimiz karşısında sessiz, gelecek kaygımız için çözümsüz ve isteklerimiz karşısında vurdumduymaz!

İktidar, söz konusu gençlerin taleplerini dillendirmek olduğunda düşman hukukuyla bizlere saldırıyor; işkence, gözaltı ve tutuklamalarla baskı uyguluyor. Bizleri, geleceğe dair beslediğimiz umutla yürüttüğümüz mücadelemizden alıkoymaya çalışıyor.

Her geçen gün artan güvencesizlik, yoksulluk, işsizlik, geleceksizlik koşullarını kabul etmiyoruz. Gençlere bu sistemi reva görenlerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Her geçen gün daha da yoksullaşıyoruz. Artık yeter, yaşayamıyoruz! AKP’nin topluma dayattığı bu virüsten de tehlikeli politikalara karşı; kendimizi özgür ve eşit hissedebileceğimiz, gelecek kaygısından yoksun yarınlara taşıyabileceğimiz inancıyla verdiğimiz mücadeleyi yükseltmek için tüm genç arkadaşlarımızı HDP Gençlik Meclisi’nde örgütlenmeye ve mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz."

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