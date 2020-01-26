HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece kendi yakınlarına verilmiş

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Dilşah Canbaz, Şevin Coşkun, Erdal Aydemir, HDP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Salim Kaplan'dan oluşan HDP heyeti, depremin etkili olduğu Sivrice, Maden ve Gezin ile kırsal mahallelerde yaptıkları incelemelere dair izlenimlerini düzenledikleri basın toplantısıyla paylaştı. HDP Elazığ İl Örgütünde düzenlenen toplantıda açıklama yapan Eş Genel Başkan Yardımcısı Salim Kaplan, depremde yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, yaralı olarak kurtulanlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Heyette bulunan Milletvekili Ayşe Acar Başaran, "Ulaştığımız 60 köye yardımlar ulaşılamamış. Gelen yardımlar da AKP ilçe başkanları tarafından sadece kendi yakınlarına verilmiş" dedi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre HDP heyetinin Elazığ'da 60 köyü ziyaret ettiği bilgisini paylaşan Kaplan, halkın ciddi sorunlar yaşadığını, bu anlamda ihtiyaçların giderilmediğini kaydetti. Kaplan, depremin sarsıntılarının devam ettiğini yineleyerek, özelikle gıda ve barınma ihtiyaçların olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Kayyım atanmayan 27 belediyelerinin bugün itibariyle kentte dayanışma amacıyla her türlü ihtiyacın giderilmesi için çalışmalar başlatıldığını ifade eden Kaplan, bu anlamda duyarlı herkesin Elazığ'a dayanışmaya çağırdı.

Kaplan'dan sonra söz alan Milletvekili Ayşe Acar Başaran, doğal afetlerin önüne geçilmesinin söz konusu olmadığını ancak depreme, hazırlıklı olunabileceğine dikkati çekti. Dünyanın birçok yerinde bunun örneklerinin olduğunu hatırlatan Başaran, Elazığ depreminde bir kez daha Türkiye'nin depremlere karşı hazırlıkların olmadığının açığa çıktığını ifade etti.

"Gezin'deki bina ağır hasar tespitliydi"

Depremden kaynaklı yıkılan birçok bina ve evin daha önce hasar tespitinin yapılmasına rağmen her hangi bir önlemin alınmadığını gözlemlediklerini sözlerine ekleyen Başaran, "Örneğin Gezin'de yıkılan bina daha önce 2011 yılı depreminde ağır hasarlı tespit edilmiş. Ancak buna rağmen her hangi bir girişimde bulunulmamış. Binanın AKP'li bir vekil tarafından yapıldığı iddia ediliyor. Bu da ne yazık ki şimdiki depremde 4 kişinin yaşamına mâl oldu. Bunun önlemini almayanlar sorumludur" diye konuştu.

"Çevrimlitaş'a giden yok"

Sivrice ve Maden'de 60 köyde incelemelerde bulunduklarını, yolların kapalı olmasından kaynaklı ulaşamadıkları köylerde de telefon üzerinden bilgi aldıklarını vurgulayan Başaran, "İktidar tarafından en üst düzeyde kentte ziyaretler oldu. Ancak henüz bir hasar tespiti yapılmadığını gözlemledik. Örneğin Çevrimlitaş köyüne şimdiye herhangi bir yetkili kimse uğramamış. Burada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Oradaki cenazeleri ve yaralıları da halk kendi imkanlarıyla çıkarmış" diye belirtti.

"Ulaştığımız 60 köye yardımlar ulaşmamış"

Elazığ'da 2007'de depreminden bu yana önlem alınmadığını gözlemlediklerini belirten Başaran, "Sivrice Camisi hasarlı olmasına rağmen önlem alınmadı. Ulaştığımız 60 köye yardımlar ulaşmamış. Gelen yardımlar da AKP ilçe başkanları tarafından sadece kendi yakınlarına verilmiş" dedi.

"Halkın temel talebi, çadır ve ısıtıcılar"

Elazığ merkezde cemevlerinin deprem toplanma alanları haline geldiğini kaydeden Başaran, şöyle devam etti: "İnsanların gidebileceği yerleri olmadığı için burayı tercih ediyor. Halkın temel talebi, çadır ve ısıtıcılardır. Yine gıda ve kadın ve çocuklara yönelik ihtiyaçların giderilmesi için tespitlerde bulunduk. Heyetlerimiz bu kapsamda yardım faaliyetlerimiz sürecek."

(Elazığ depremi AFAD tarafından 6.8, Kandilli tarafından 6.6 büyüklüğünde ölçüldü.)