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Politika

HDP: El Kaide, IŞİD ve destekçileri izole edilmeli ve yargılanmalı

'İnsanlığa yönelik saldırılara karşı daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük'

27 Haziran 2015 17:59

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Kobane, Kuveyt, Tunus ve Fransa'da gerçekleştirilen saldırıların şiddet odaklı atmosferi güçlendirdiği uyarısını yaparak, El Kaide, IŞİD, El Nusra gibi örgütlerle destekçilerinin uluslararası toplum önünde yargılanması gerektiğini söyledi.

Eş başkanların imzasıyla yapılan açıklamada, 'İnsanlığa yönelik saldırılara karşı daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük' -ifadelerine yer verildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

HDP'den Eş Genel Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ imzasıyla yapılan açıklamada, "İnsanlığa yönelik saldırılara karşı daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük" çağrısı yapıldı. Gelişmelerin kaygıyla takip edildiği belirtilen açıklamada, "Son günlerde Kobani'de 150'yi aşkın sivilin planlı bir şekilde katledilmesi, Şii camilerine dönük bombalı saldırılar, Tunus'ta gerçekleştirilen plaj baskını ve Fransa'daki fabrika baskınının birbirlerinden kopuk olmadığı son derece açıktır. El-Kaide, IŞİD, El-Nusra gibi örgütler ile bu örgütlere dolaylı ya da dolaysız destekte bulunan tüm siyasi çevrelerin izole edilmeleri ve yargılanmaları için uluslararası toplumun önünde tarihsel bir görev bulunmaktadır" denildi.

Açıklamada ayrıca saldırılarda hayatlarını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilendi.

 

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