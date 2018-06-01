HDP, ekonomi programını açıkladı; 5 yılda 5 milyonu aşkın kişiye istihdam yaratmayı hedefliyor

Seçime sayılı günler kala Ekonomi bildirgesini açıklayan Halkların Demokratik Partisi (HDP ), tüm kamu çalışanlarına bin lira zam vermeyi, asgari ücretin vergiden muaf 3 bin lira olacağını, en düşük emekli gelirinin 3 bin lira olacağını ve tüm işsizlere süresiz olarak bin lira işsizlik ödeneği sağlayacaklarını vaat etti. Ekonomi bildirgesini toplam 416 milyar lira bütçe maliyetli 3 programa ayıran HDP, 5 yılda 5 milyonu aşkın kişiye istihdam yaratmayı öngörüyor.

Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre partinin Ekonomi bildirgesi dün (31 Mayıs 2018) HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDPEkonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan ve İstanbul milletvekili adayı Erol Katırcıoğlu tarafından açıklandı. Ekonomi hedeflerine ulaşabilmek için üç ana program belirlediklerini anlatan Sezai Temelli, 3 programın 416 milyar lira bütçe maliyeti olduğu ve bu programlar kapsamında 5 yılda 5 milyonu aşkın kişiye istihdam yaratılacağını söyledi. Önce 2 yıllık geçiş programıyla hızla iyileştirme ve 5 yıla yayılan iktisadi düzenleme planı hazırladıklarını kaydeden Temelli, hedeflerini ‘Hakça Dağıtım Programı’, ‘Sosyal Haklar Programı’ ve ‘Borçsuz Yaşam Programı’yla hayata geçireceklerini ifade etti.

Tercih, emekten yana

‘Hakça Dağıtım Programı’ kapsamında tarım desteklerinin yüzde 100 artırılacağını, asgari ücretin vergiden muaf net 3 bin lira olacağını, tüm kamu çalışanlarına bin lira zam verileceğini, en düşük emekli gelirinin 3 bin lira yapılacağını aktaran Temelli, ‘Sosyal Haklar Programı’ kapsamında da, gençlere her ay 500 lira yüklenen ‘Genç Kart’ verilecek, tüm yurttaşlara nitelikli ve ücretsiz temel kamu hizmetlerinin sunulmasının sağlanacak, her mahalleye bir kreş açılak, sığınma evlerindeki kadınlara bin lira ödenek, yüzde 40 ve üzeri engellilere bin lira maaş bağlanacak” dedi. ‘Borçsuz Yaşam Programı’ kapsamında ise, tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarının faizleri silinerek, uzun vadeli yapılandırılacak.

Öncelik, vergi adaleti

Partinin açıkladığı bildirgede, ekonomik krizden çıkış için öncelikle güven ortamına ihtiyaç duyulduğuna işaret ediliyor. Bu krizden çıkışın ilk adımını OHAL’in kaldırılması olarak gören parti, 13 sayfalık Ekonomi bildirgesinde, “Siyaset tercihte bulunmaktır. Ekonomi politikalarında da tercihimizi yoksullardan, emekten, barıştan, kadından, doğadan yana kullanacağız” ifadelerine yer verdi. Kamu hizmetlerinin finansmanında vergilemeyi esas alacaklarını ifade eden Sezai Temelli, “Vergi adaleti bizim önceliğimiz. Çok kazanandan çok, az kazanandan az... Adaleti sağlamak istiyorsanız vergi sisteminizi bu esasa dayandırmak zorundasınız” dedi. Kamu kaynaklarının kullanılmasında israfa son vereceklerini kaydeden Temelli, “Cumhurbaşkanlığı bütçesi devasa boyutlara ulaşmış bir bütçedir. Selahattin Bey kusurumuza bakmasın, bu bütçeyi olabildiğince sembolik hale getireceğiz. Zaten kendisi de sarayda yaşamayacağı için mütevazı bir bütçeyle idare edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.