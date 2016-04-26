HDP: Dolmabahçe mutabakatı devlet, Kandil, İmralı ve Erdoğan'ın görüşme trafiğiyle düzenlendi

HDP, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Dolmabahçe mutabakatı ne ya; terör örgütüyle hiçbir mutabakat söz konusu olmamıştır” sözlerine tepki gösterdi. HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, “Dolmabahçe mutabakatı, devlet, Kandil, İmralı ve Erdoğan'ın görüşme trafiğiyle düzenlendi” dedi. Yüksekdağ, 28 Şubat 2015’te Dolmabahçe’de mutabakat için oturma düzenine dahi Erdoğan’ın karar verdiğini söyledi.

Partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşan Figen Yüksekdağ, “Dolmabahçe mutabakatını yok sayanlar, süreci buzdolabına kaldıranlar bu savaşı yeniden başlattı” dedi. "Bunu bize unutturamazsınız" ifadesini kullanan Yüksekdağ, “Kısa bir süre önce aynı masada olanlardan birileri o kareyi kesip atmaya çalışıyor. Bu süreç yaşandı, bu olay gerçekleşti. Bunu bize unutturamazsınız” diye konuştu.

Çözüm süreci için pişman olmadıklarını söyleyen Yüksekdağ, “Bizler barış dediğimiz için, masaya oturduğumuz için pişman değiliz. Barışa yaklaştığımız bu olumlu süreci bu halkın burnundan getiren suçunuza ortak olmayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Dün siyasi partilerin başkanları Meclis'te konuşma yapıyor. Çıkmış, terör örgütü arkasında ya, Dolmabahçe mutabakatından bahsediyor. Ne mutabakatı ya? Nereden çıkmış bu? Bu hükümetin, terör örgütüyle hiçbir mutabakatı söz konusu olmamıştır" sözlerini de yalanlayan Yüksekdağ, şöyle konuştu:

“Ne kadar net bir şekilde ‘Dolmabahçe mutabakatı yoktur’ derseler bizler de net bir şekilde ‘bu mutabakat var ve altında Cumhurbaşkanı’nın da imzası var’ diyeceğiz. Devlet, Kandil, İmralı, Cumhurbaşkanı arasında görüşme trafiğiyle düzenlendi o metin. Oturma düzenine kadar, kullanılacak ifadelere kara Cumhurbaşkanı karar vermiştir. İmzalandıktan sonra barış ve çözümün kendisine başkanlık getirmeyeceğini gördükleri için bu mutabakattan vazgeçtiler.”

Erdoğan: Dolmabahçe mutabakatı ne ya; terör örgütüyle hiçbir mutabakat söz konusu olmamıştır

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