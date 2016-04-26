Dolmabahçe tartışması: Toplantıya katılan Mahir Ünal "Mutabakat değil deklarasyon" dedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Ne mutabakatı ya” sözleriyle alevlenen Dolmabahçe tartışmaları için Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal da “Evet, orada bir mutabakat yoktu” dedi. Gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Ünal, 28 Şubat 2015’te dönemin AKP Grup Başkanvekili sıfatıyla katıldığı Dolmabahçe toplantısını anlattı. Ünal, toplantıya ilişkin “deklarasyon” ifadesini kullandı.

Hürriyet’in Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek, Ünal’ın sözlerini şöyle aktardı:

Siyaset asli unsur

“(Dolmabahçe’de) Hükümet adına Başbakan Yardımcısı Sayın Yalçın Akdoğan, siyaset kurumunun sorun çözücü olarak demokrasinin asli unsuru olduğunu vurgulayan bir konuşma yaptı. Bir mutabakat metni imzalanmadı, ortak bir metin söz konusu olmadı. İki siyasi partinin, siyaset kurumunun sorun çözücü olarak önemine vurgu yapan iki farklı açıklaması vardı. Buradan bir mutabakat çıkarmak ve bu mutabakat üzerinden de kendi sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin AK Parti’yi mahkûm etmeye çalışması son derece yanlış.

Silah bırakmaya yanaşmadılar

Dolmabahçe’de, HDP deklarasyonunun amacı silahların bırakılmasıydı. Ancak deklarasyondan sonra bunun olmayacağı görüldü ve bu amacını kaybetti. Terör örgütü ve HDP tarafından siyasetin bu hamlesi anlamsızlaştırıldı. Bize veya Sayın Cumhurbaşkanımıza zaman zaman deklarasyonu yok sayma eleştirisi yapıyorlar. Bunu yok sayan Sayın Cumhurbaşkanımız değil, HDP ve terör örgütüdür. Dolmabahçe toplantısından 45 dakika sonra Selahattin Demirtaş’ın ve katılımcıların açıklamalarına bakın. Siyasi ve sosyal bir süreçte gerçekleşecek olan deklarasyon maddelerini, silahların bırakılmasının şartı haline getireceksiniz. Silah bırakmaya yanaşmadılar. HDP’yi kastederek söylüyorum, sürecin ruhuna ihanet noktasına getirdiler. Cumhurbaşkanımız da yüksek öngörüsüyle bunu gördü ve dedi ki, ‘Bu, samimi değil. Bu olup bitenler samimiyet içermiyor’.

Basın açıklamasına neden katıldık?

Böylece Dolmabahçe anlamını kaybetti. Sayın Başbakan’ın başkanlığında kurulan bir çözüm süreci komisyonu vardı. Efkan Ala da Yalçın Akdoğan da ben de o komisyonun üyesiydik. Dolayısıyla siyaset kurumuna vurgu yapmak için böyle bir ortak yani tarafların kendi bakış açılarını deklare edecekleri bir şeye, böyle bir basın açıklamasına karar verildiğinde, doğal olarak çözüm süreci komisyonundan bir Başbakan Yardımcısı, İçişleri Bakanı ve bir de Grup Başkanvekili katıldık.”

Süreç sahayı iyileştirdi

“Eğer çözüm sürecinde bölge insanı o huzuru yaşamamış olsaydı ve siyaset kurumunun gerçek anlamda sorun çözücü gücünü 3 yıl boyunca hissetmemiş olsaydı, terör örgütüne destek verebilirdi. Ama bugün artık bölge halkı ne diyor? ‘Ben sizi seçtim, Meclis’e gönderdim. Siz orada beni temsil etmek yerine neden silaha başvuruyorsunuz?’ diyor. Dolayısıyla evet çözüm süreci bugün bölge halkının terör örgütünün yanında yer almasını engellemiştir. Bu yönüyle son derece faydalı olmuştur. Çözüm süreci terörle mücadelede son derece iyileştirici bir etkiye sahip oldu mu? Bunda hepimiz mutabıkız. Evet oldu. Yani sahayı iyileştirdi, rehabilite etti.”