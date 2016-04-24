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HDP'den "Ne Dolmabahçe mutabakatı ya?" diyen Erdoğan'a: Her satırından haberi var!

"Demokrasi gördüğün için müzakereden vazgeçip savaşa karar verdiğin..."

25 Nisan 2016 19:34

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Ne Dolmabahçe Mutabakatı ya? Nereden çıkmış böyle bir şey? Böyle bir mutabakat filan söz konusu değil” sözlerine cevap verdi. Baluken cevabında “Hani muhataplarımızın Dolmabahçe'de oturma düzenine kadar sana danıştığı mutabakat var ya? Oradan çıktı! Hani içinde Başkanlık yerine Demokrasi gördüğün için müzakereden vazgeçip savaşa karar verdiğin mutabakat var ya!” ifadelerini kullandı. 

Adana'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün siyasi partilerin başkanları Meclis'te konuşma yapıyor. Çıkmış, terör örgütü arkasında ya, Dolmabahçe Mutabakatı'ndan bahsediyor. Ne mutabakatı ya? Nereden çıkmış bu? Bu hükümetin, terör örgütüyle hiçbir mutabakatı söz konusu olmamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğa’a Twitter üzerinden Baluken’in paylaşımları şöyle:

 

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