HDP: Doğubeyazıt Belediye Eş Başkanlarımız Yıldız Acar ve Cesim Çakan halkın talep ve önerileri çerçevesinde disiplin kuruluna sevk edildi

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Doğubeyazıt Belediye Eş Başkanları Yıldız Acar ve Cesim Çakan'ın halktan gelen talep ve öneriler çerçevesinde disiplin sevk edildiğini duyurdu.

HDP'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Doğubeyazıt Belediye Eş Başkanlarımız Yıldız Acar ve Cesim Çakan, ilgili Yerel Yönetim Kurulumuza halktan gelen talep ve öneriler çerçevesinde, partimizin yerel yönetimlerde esas aldığı toplumcu, şeffaf, katılımcı belediyeciliğe ters düşen ve uyuşmayan tutum ve politikalar yürütüldüğüne dair şikayet ve eleştiriler doğrultusunda disipline sevk edilmişlerdir. Disiplin süreci tamamlandığında detaylarını ve sonuçlarını halkımızla paylaşacağız" ifadelerine yer verildi.