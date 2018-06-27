HDP: Diyarbakır'daki oylarımız Vatan Partisi'ne yazılmış!

HDP Diyarbakır Seçim Bilgi İşlem Merkezi, seçimlerde sandık başında görevlendirdikleri partililerin elindeki ıslak imzalar ile seçim YSK'nin seçim sistemine aktarılan veriler arasında yaptığı karşılaştırmada, Kayapınar, Sur ve Çermik ilçelerinde 4 ayrı sandıkta, HDP 'ye verilmiş toplam 522 oy tespit etti. HDP Diyarbakır seçim Bilgi İşlem Merkezi sorumlularındanr Edip Binbir, 522 oyun Vatan Partisi 'ne yazılmasına karşı İl seçimKurulu’na itiraz başvurusunda bulunacaklarını söyledi.

Edip Binbir, Kayapınar ilçesinde 1134 nolu sandıkta HDP’nin aldığı 235 oyun, aynı ilçede 1288 sayılı sandıkta 75 oyun, Sur ilçesinde 1226 nolu sandıkta 188 oyun ve Çermik ilçesinde de 1084 nolu sandıkta 24 oyun, ıslak imzalı sandık sonuç tutanağında HDP’nin aldığının görüldüğünü ancak YSK sisteminde ise bu oyların Vatan Partisi'ne yazılmış olduğunu belirtti.

Durumun sevhen olduğunu düşündüklerini, aksini düşünmek istemediklerini ifade eden Binbir "Biz fark etmesek, oylarımız Vatan Partisi 'ne yazılacaktı. Şu ana kadar fark ettiğimiz maddi hatalar bunlar. Islak imzalı tutanaklar ile verileri karşılaştırmayı sürdürüyoruz. Islak imzalı tutanakları kontrol ederken önceliğimiz kendi partimizin oyları ama diğer partileri de gösten geçiriyoruz. Bu oylarla ilgili olarak esasen itiraz süresi dün (26 Haziran) saat 15:00'da bitti. Ancak bu maddi bir hata olduğu için ve bu konuda YSK'nin eski emsal kararları bulunduğu için itirazıızın olulmu eğerlendirileceğini ve müspet sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Çünkü yasanın amir hükmü böyle" dedi.