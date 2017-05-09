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HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın vekilliği düşürüldü!

Aydoğan hakkındaki 4 yıl 8 ay 7 günlük hapis cezası kesinleşmişti

09 Mayıs 2017 19:29

HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, 4 yıl 8 ay 7 günlük hapis cezasının kesinleşmesinin ardından milletvekilliği düşürüldü.

DHA'nın haberine göre, Başbakanlık’ın, kesin hüküm giydiğine dair mahkeme kararına ilişkin tezkerenin TBMM Genel Kurulu’nda okunması ile Aydoğan’ın milletvekilliği düşürülmüş oldu.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında geçen 4 Kasım’da tutuklanan ve Silivri Cezaevi’ne gönderilen Aydoğan, 2011 yılında 5 ayrı gösteri yürüyüşü ve cenaze törenine katılarak, ‘terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet etmek’ suçlarını işlediği iddiasıyla Diyarbakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmıştı.

HDP’lilerden protesto

Kararın okunmasını HDP milletvekilleri sıralara vurarak protesto etti. HDP milletvekilleri kararı protesto etmek için salondan çıktılar.

Bir süre önce de HDP’li Figen Yüksekdağ’ın milletvekilliği, yine kesin hüküm giymesi nedeniyle düşürülmüştü.

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