HDP Diyarbakır il yönetimi değişti

DİYARBAKIR, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Eş Başkanlığı\'na Mehmet Şerif Camcı ve Filiz Buluttekin seçildi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı 2\'nci olağan kongresi, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanlığı Konferans Salonu\'nda yapıldı. Bu sabah yapılan kongreye HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Genel Başkan yardımcısı Nadir Yıldırım, Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ile milletvekilileri Dirayet Dilan Teşdemir, Feleknaz Uca, Ziya Pir, İmam Taşçıer ve Sibel Yiğitalp katıldı. Kongrede yapılan konuşmaların ardından delegeler yeni il yönetimi için oy kullandı. Yapılan oylamada HDP Diyarbakır İl Eş Başkanlığı görevine Mehmet Şerif Camcı ve Filiz Buluttekin seçildi.



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