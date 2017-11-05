T24 LogoT24 Logo
Politika

HDP Diyarbakır il yönetimi değişti

DİYARBAKIR, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Eş Başkanlığı'na Mehmet Şerif Camcı ve Filiz Buluttekin seçildi

05 Kasım 2017 19:04

DİYARBAKIR, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Eş Başkanlığı\'na Mehmet Şerif Camcı ve Filiz Buluttekin seçildi.
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı 2\'nci olağan kongresi, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanlığı Konferans Salonu\'nda yapıldı. Bu sabah yapılan kongreye HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Genel Başkan yardımcısı Nadir Yıldırım, Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ile milletvekilileri Dirayet Dilan Teşdemir, Feleknaz Uca, Ziya Pir, İmam Taşçıer ve Sibel Yiğitalp katıldı. Kongrede yapılan konuşmaların ardından delegeler yeni il yönetimi için oy kullandı. Yapılan oylamada HDP Diyarbakır İl Eş Başkanlığı görevine Mehmet Şerif Camcı ve Filiz Buluttekin seçildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DİYARBAKIR DHA HALKLARIN Demokratik Partisi HDP DiyarbakırEş Başkanlığı MehmetCamcıFiliz BuluttekinHDP DiyarbakırBaşkanlığıDemokratik Bölgeler Partisi DBPBaşkanlığı Konferans SalonuBuHDP Eş Genel Başkanı Serpil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24