HDP Diyarbakır İl Örgütü binasına baskın

Diyarbakır’da HDP İl Binası’na polislerce baskın düzenlendiği belirtildi. Açlık grevleri nedeniyle gerçekleştirildiği öne sürülen baskın sırasında binada da arama yapıldı. Baskın sırasında 25 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların isimleri henüz öğrenilemedi.

Evrensel’de yer alan habere göre, baskına tepki gösteren HDP Milletvekili Remziye Tosun, “Bütün afişlerimizi duvarlardan söküyorlar. Kendi ilimizde bu bir tecrittir. Bu zulümdür, bu hepimize karşı faşist bir saldırıdır. Ortalığı dağıttı. Jammerlar nedeniyle içeriden görüntü ve fotoğraf paylaşamıyoruz. Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecrit kırılmadan Leyla Güven'in talepleri yerine getirilmeden bu açlık grevlerini bitiremezler. Sonuna kadar devam edecek ve mutlaka bu direniş kazanacak. Tecrit kırılacak” dedi.

Diyarbakır'da HDP milletvekilleri Saliha Aydemir ve Dersim Dağ'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi, İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan ile görüşemedikleri iddiasıyla açlık grevine başlatmıştı.