HDP Diyarbakır il Eş Başkanı Hülya Alökmen Uyanık, DTK davasından tutuklandı

Hatice Kamer

BBC Türkçe

Diyarbakır

22 Ekim tarihinde gözaltına alınıp tutuklanan ve beş aylık tutukluluğunun ardından 23 Mart'ta serbest bırakılan HDP Diyarbakır il Eş Başkanı Hülya Alökmen Uyanık, DTK Davası kapsamında yargılandığı dosyadan kesinleşen cezası nedeniyle yeniden tutuklandı.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Uyanık "örgüt üyesi" olmak suçlamasıyla yargılanıyordu. Mahkeme, HDP'li siyasetçiye üst sınırdan, 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Hülya Alökmen Uyanık, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında KHK ile hemşirelik mesleğinden ihraç edilmişti. 2012 yılında Sağlık Emekçileri Sendikası Diyarbakır Şube Eş Başkanı olan Uyanık, o tarihlerde Demokratik Toplum Kongresi kapsamında yapılan kongre ve toplantılara katıldığı ve DTK'nın sağlık delegesi olduğu için hakkında örgüt üyesi olduğu iddiasıyla dava açılmıştı. Hülya Alökmen Uyanık, Mardin'in Savur ilçesindeki ailesini ziyaret ettiği sırada gözaltına alındı ve Mardin Adliyesi'nde ceza kararı yüzüne okunduktan sonra Mardin E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Uyanık, 2018 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı olarak seçime girdi, Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi olarak seçildi ama KHK ile kamu görevinden ihraç edildiği için mazbatası verilmedi.

22 Ekim tarihinde Uyanık ile birlikte gözaltına alınıp tutuklanan ve beş ay hapis yattıktan sonra serbest bırakılan HDP Diyarbakır il Eş Başkanı Zeyyat Ceylan, BBC Türkçe'ye konuştu ve bu durumu "büyük haksızlık" olarak nitelendirdi.

"DTK Davası'nda birçok insan beraat ederken, Hülya Başkan'a üst sınırdan ceza verilmesi büyük bir haksızlık. Biz bu karar hukukun ve insan haklarının ihlalidir" dedi.