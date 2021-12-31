HDP’den yeni yıl mesajı: 2022 yılını ortak mücadele ile iktidar blokundan kurtuluşun yılı haline getireceğiz

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, yayımladıkları yeni yıl mesajında, “Ülkeyi uçuruma sürükleyen AKP-MHP iktidarına karşı ortak demokratik mücadelenin güçlü bir şekilde inşası ve büyütülmesi gerektiğinin bilinciyle hareket edecek ve 2022 yılını bu temelde verilecek ortak mücadele ile iktidar blokundan kurtuluşun yılı haline getireceğiz” ifadelerine yer verdiler.

"AKP-MHP iktidarı, 2021 yılında ülkenin felaketi haline geldi”

2021 yılının zulme karşı direnişle geçtiği belirtilen açıklamada “2021 yılı maalesef ülkemizde baskı, sömürü ve yoksulluk, işsizlik, pandemi ve insan hakları ihlallerinin dört bir yanda kol gezdiği bir yıl oldu. Yoksulluktan intihar edenler, Meclis’in önünde kendini yakanlar oldu. En güzellerimizi, en değerli ve iyi insanlarımızı yitirdik. Arkadaşlarımız, yoldaşlarımız bir yılı daha ağır cezaevi koşulları altında mahpusluk içinde geçirdi. Tüm hukuksuzluklarla birlikte tecrit bir siyasal sistem halini alarak ağırlaştırıldı. Kumpas davaları ile HDP’yi sindirmeye çalıştılar, ülkeyi bir karanlığın içine sürüklemek istediler. Türkiye’ye tarihinin en derin ekonomik, toplumsal ve siyasal krizlerini yaşatan AKP-MHP iktidarı, 2021 yılında ülkenin felaketi haline geldi” denildi.

"2022 yılını AKP-MHP iktidarından kurtuluşun yılı haline getireceğiz"

Yeni yıla değişim rüzgârları ve umutla girdiklerini ifade eden HDP Eş Genel Başkanları yeni yıl mesajının devamında şu ifadelere yer verdi: “Demokrasi, barış ve özgürlüğün egemen olduğu Demokratik Cumhuriyeti inşa edecek olmanın kararlılığı içindeyiz. 2022 yılında demokrasi, barış, emek, özgürlük ve eşitlik güçlerinin birlikteliğini büyütecek, ezilenlerin ve halkların özgürlük ve adalet taleplerini gerçekleştirmek için azimle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkeyi uçuruma sürükleyen AKP-MHP iktidarına karşı ortak demokratik mücadelenin güçlü bir şekilde inşası ve büyütülmesi gerektiğinin bilinciyle hareket edecek ve 2022 yılını bu temelde verilecek ortak mücadele ile iktidar blokundan kurtuluşun yılı haline getireceğiz.

2022 yılının, tüm halkların ve inançların, emekçilerin, ezilenlerin, kadınların, gençlerin ve çocukların yılı olmasını diliyor, tüm dünya halklarının ve Türkiye toplumunun yeni yılını kutluyoruz. Tarihsel mücadele geleneğimizin gücüyle 2022 yılını güzelleştireceğiz. Umutluyuz, kararlıyız.”