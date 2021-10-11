HDP'den TÜİK'in açıkladığı işsizlik verilerine tepki: Çok vahim bir tablo ile karşı karşıyayız

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayına ilişkin açıkladığı işsizlik rakamlarına tepki göstererek, "Son iki senede kaç TÜİK ve Merkez Bankası başkanı değiştirildi diye sorsam kimse tam rakamı söyleyemez. İstenen önlemleri almayan başkanlar rejimin istediği sonuçlar ortaya çıkabilsin diye değiştirilmektedir" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) bugün işsizlik rakamları ile cari açığa ilişkin açıkladığı verileri anımsattı.

"Bürokrasinin görevi iktidara suni teneffüs vermek haline gelmiştir”

Türkiye'de her 3 kişiden birinin işsiz olduğunu belirten Oluç, "Çok vahim bir tablo ile karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

"TÜİK ve Merkez Bankasının koltuklarında oturmanın yolu Erdoğan'ın istediği propaganda rakamlarını açıklamaktır." diyen Oluç, “Son iki senede kaç TÜİK ve Merkez Bankası başkanı değiştirildi diye sorsam kimse tam rakamı söyleyemez. İstenen önlemleri almayan başkanlar rejimin istediği sonuçlar ortaya çıkabilsin diye değiştirilmektedir. Bürokrasinin görevi iktidara bir tür suni teneffüs vermek haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

"İktidar, vergi adaleti sağlamak için herhangi bir adım atmıyor"

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildiğini anımsatan Oluç, "Vergi politikalarının esas itibarıyla vergi adaletini sağlamak üzere hazırlanması, düzenlenmesi gerekirken, gelir dağılımı bozukluğu hesaba katılarak vergi politikalarının geliştirilmesi gerekirken tam tersi yapılmaktadır. Böyle bir durumla karşı karşıyayız ve bu hafta Genel Kurulda bunu tartışacağız. Bu iktidarın vergi adaleti sağlamak ve ülkedeki gelir dağılımını düzeltmek doğrultusunda herhangi bir adım attığı söz konusu değildir." değerlendirmesini yaptı.

Oluç şöyle devam etti:

"İşte bu iktidarın açıkladığı verilerden biri de cari açıklarla ilgili. Merkez Bankası’nın mutlu azınlığı gösteren verileridir bunlar. Merkez Bankası diyor ki; bu yılın ağustos ayında 528 milyon dolarlık fazla oluştu. Fakat 12 aylık cari işlemler açığı 23 milyar 33 milyon dolar olmuş. Yani cari fazlayı cebe bir avuç ihracatçı indiriyor, yüksek cari açığın maliyeti halka, topluma yansıtılıyor. Yani bir mutlu azınlık yoksul çoğunluk hikayesi yarattı bu iktidar. Acı olan ne biliyor musunuz? Bu iktidarın mensuplarından biri alın teriyle, onurlarıyla çalışan katı atık emekçilerine ‘asalak’ dedi. Sokak sokak dolaşıp üç kuruş para kazanmaya çalışanlara ‘asalak’ diyen bir iktidar anlayışıyla karşı karşıyayız."

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