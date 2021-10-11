İşsizlik ağustosta yüzde 12.1'e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin iş gücü verilerini açıkladı. Buna göre ağustos ayında işsizlik yüzde 12.1'e yükselirken, işsiz sayısı da 3 milyon 965 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin sayısı ağustosta bir önceki aya göre 14 bin kişi azalarak 28 milyon 706 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 45,0 olarak gerçekleşti.

İşgücü ağustos ayında bir önceki aya göre 4 bin kişi azalarak 32 milyon 671 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 51,2 olarak gerçekleşti.

Geniş tanımlı işsizlik yüzde 22

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ağustos ayında bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak yüzde 22,0 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,3 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,2 olarak gerçekleşti.

Genç işsizlik azaldı

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 22,7, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 32,6 olarak kaydedildi. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 42,2 seviyesinde gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışma yüzde 31.4'e geriledi

Ağustos ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2,1 puan azalarak yüzde 31,4 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,9 puan azalarak yüzde 18,7 oldu.