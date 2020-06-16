HDP'den Rudaw'a tekzip: Mithat Sancar hakkındaki iddia çarpıtmadır, kınıyoruz

HDP, Rudaw’ın “Mithat Sancar Kürt basınına röportaj vermiyor” iddialarının gerçek dışı olduğunu belirterek, bir kınama mesajı yayımladı. “Rudaw’ın Mithat Sancar hakkındaki iddiası çarpıtmadır, kınıyoruz” başlıklı açıklamada, Sancar’ın ‘Kürt basınına karşı hassasiyeti olduğu ve Kürt basınına röportaj vermediğine’ ilişkin sosyal medyada ortaya atılan iddiaların gerçek dışı olduğu vurgulandı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Basın Bürosu, Rudaw’ın HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile ilgili iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Rudaw muhabirinin konuya ilişkin yaptığı açıklama çarpıtmadır, bunun üzerinden yapılan yorumlar partimize yönelik başlayan sistematik saldırıların devamıdır” ifadeleri kullanıldı. HDP Basın Bürosu’nun açıklamasının devamında şunlar kaydedildi:

“Rudaw muhabiri Basın Büromuza ulaşarak Sancar’la röportaj talebinde bulunmuştur. Kendisine Sancar’ın programının yoğun olduğu ancak talebin değerlendirileceği bildirilmiştir. Durumu anlaması için kendisine izahatta bulunulmuş ve bu isteğin yerine gelmesi için çaba gösterileceği belirtilmiştir. Bu konuda kendisine hem sözlü hem de yazılı olarak ‘Sancar’ın gelen talepleri hassasiyetle değerlendirdiği, Kürt basınının taleplerine de bu hassasiyetle yaklaştığı ve olumlu yanıt vermeye çalıştığı’ izah edilmiştir.

“Kendisine verilen yanıtta hiçbir şekilde ‘Mithat Sancar Kürt basınına röportaj vermiyor/konuşmuyor’ denilmemiştir. Gelen talep gündeme alınmış, planlamaya çalışılmış ve bu konuda da röportajı talep eden muhabire bilgi verilmiştir. Kısa süre önce Rudaw’ın Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan için yaptığı bir başka röportaj talebi Basın Büromuz tarafından planlanmış ve röportaj gerçekleştirilmiştir. Ulusal Birlik çalışmaları için yoğun çaba gösteren partimizin Kürt basınına yönelik olumsuz bir tutum takınması söz konusu değildir.”

HDP hakkında olumsuz algı oluşturulmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, “Bu karalama ve çarpıtma kampanyasının, partimize yönelik saldırıların arttığı bir döneme denk gelmiş olması da tesadüfi değildir” denildi.

“Basın meslek ilkeleriyle bağdaşmayan, hiçbir şekilde iyi niyetli olmayan bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz” şeklinde devam eden açıklamada, son olarak şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu yazışmalara ait ekran görüntüleri elimizde mevcuttur. Rudaw’ın bu gerçek dışı beyanı düzeltmesini bekliyoruz.

“HDP’ye saldırmak için hiçbir fırsatı kaçırmayan trollerin bunun üzerinden yaratmak istedikleri algı operasyonu nafiledir.

“Basın özgürlüğünü, haber alma hakkını önemseyen partimiz, değerlerimize hakaret etmeyen, bize karşı yürütülen operasyonun bir parçası olmayan hiçbir basın yayın kuruluşuna karşı tavır almaz.”