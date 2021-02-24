HDP'den rapor: 48 belediyemize kayyım atandı, 72 belediye eş başkanımız gözaltına alındı ve 15 belediye eşbaşkanımız cezaevinnde

HDP, Yerel Yönetimler Kurulu Eş Sözcüleri Hediye Karaaslan, Salim Kaplan ve HDP Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, partinin genel merkezinde "İrade Gaspı ve Kayyım Gerçekleri" raporunu açıkladı. Rapora göre 19 Ağustos 2019'dan beri 48 HDP belediyesine kayyım atandığı, 72 belediye eş başkanının gözaltına alındığı ve 15 belediye eş başkanının da halen cezaevlerinde tutulduğu belirtildi.

Karaaslan, bugüne kadar 3 büyükşehir, 5 il, 33 ilçe olmak üzere 48 belediyelerine kayyım atandığını belirterek şunları söyledi:

“72 belediye eş başkanımız bu süreçte gözaltına alındı. 19 kadın arkadaşımız olmak üzere 37 belediye eş başkanımız çeşitli tarihlerde cezaevlerinde tutsak edildiler. Hala Türkiye’nin değişik cezaevlerinde 15 belediye eş başkanımız tutsaktır. Bunların 7’si kadın belediye eşbaşkanımızdır. Yine iktidar bu dönemde 7 belediye eş başkanımıza ev hapsi verdi. 6 belediye eş başkanımız 10 aydır ev hapsinde. Ne iddianame ne de haklarında bir suçlama var. Ev hapsi bu dönemde bir cezalandırmaya dönüştürüldü. İktidarın bu dönemdeki gerçekleştirdiği irade gaspının en büyük yansıması yerelde karar merci olan belediye meclislerinde gerçekleşti. 807 belediye meclis üyemiz görevini yerine getiremez hale geldi. Kayyımlar yerelin karar organı olan belediye meclisini fiilen kapattılar, halkın yönetime katılma hakkını gasp ettiler.”

İçişleri Bakanlığ'ının “Terörden Arındırılmış Belediyeler ve Hizmetleri” kitapçığına da tepki gösterilen açıklamada şunlar kaydedildi: “Bakanlığın hazırladığı kitapçığın neresinden tutarsak elimizde kalıyor. Nereden bakarsak bakalım bir çarpıtmaya denk geliyoruz. Tam bir tutarsızlık içeriyor. Bu çarpıtmaları biz 22 madde üzerinde özetledik. Belediye belediye net detaylı cevaplarımızı verdik.”