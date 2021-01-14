HDP’den ‘parti kapatma dilekçesi’ yorumu: MHP, Cumhur İttifakı'ndan çekilmenin yolunu arıyor olabilir

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, MHP'nin kapatma dilekçesine ilişkin olarak, "MHP, Cumhur İttifakı'ndan çekilmenin yolunu arıyor olabilir" yorumunu yaptı.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Beştaş, iki ihtimalin olduğunu belirterek, "İlki: MHP'nin Cumhur İttifakı'ndan çekilmenin yolunu arıyor olabilir. İkincisi: AK Parti, MHP üzerinden hamle yapıyor olabilir." düşüncesini dile getirdi.

Beştaş, “Çözüm Süreci'nde kendileri söyledikleri sözleri sildiriyorlar ama onların girişimiyle arkadaşlarımızın KCK ile görüşmesini iddianameye koyuyorlar. HDP, yerel seçimlerde destek verseydi böyle olmazdı, baş tacı ederlerdi.” dedi.

Beştaş, HDP'nin kapatılmasına ihtimal vermediğini söyledi.

TIKLAYIN | MHP’li Feti Yıldız’dan “Parti kapatmak çözüm değil” diyen AKP’lilere: MHP işlenen suçlar karşısında eli kolu bağlı durmaz