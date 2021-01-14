MHP’li Feti Yıldız’dan “Parti kapatmak çözüm değil” diyen AKP’lilere: MHP işlenen suçlar karşısında eli kolu bağlı durmaz

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Anayasa Komisyonu üyesi Feti Yıldız, HDP’ye bu yıl kapatma davasının açılabileceğini söyledi. Yıldız, "Kimi AK Partililer 'Kapatmak çözüm değil' diyor" değerlendirmesine, "Diyebilirler. MHP işlenen suçlar karşısında eli kolu bağlı durmaz. Türk devleti aleyhine işlenen suçlarda seyirci kalmayız." yorumunu yaptı.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlatan Yıldız, “Partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak gözükse de HDP devletin birliği ve ülkenin bölünmezliği noktasında eylemlerin odağı haline gelmiştir.” dedi.

En az iki yıl delil topladıklarını belirten Yıldız dilekçeyi verecekleri tarihe ilişkin olarak, “Bir tarih vermem uygun olmaz. Tavsamayı gördüğümüz zaman hazırız. Parti kapatma davalarında yöneticilerin kesin hükümle mahkum olması şartı aramaz. Necmettin Erbakan ve arkadaşları için de kesin hüküm yoktu. Hazine yardımı için en azından dava sonuna kadar tedbir konulması talebimiz olur.” açıklamasını yaptı.

"Bu yıl HDP kapatma davasının açılmasını öngörüyor musunuz?" sorusuna ilişkin olarak, "Bence dava açılır. Karara varır mı, varmaz mı, bilemem. Bu yıl yargılamayı görürüz diye düşünüyorum." yanıtını verdi.