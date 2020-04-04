HDP'den ölüm orucunda olan Mustafa Koçak ve İbrahim Gökçek için çağrı: İktidar bir an önce adım atmalı

Halkların Demokratik Partisi, (HDP) ölüm orucunun 288. gününde hayatını kaybeden Helin Bölek'i anarak, ölüm orucu eylemlerine devam eden Mustafa Koçak ve ve İbrahim Gökçek için, "Yaşam çağrımızı yeniliyoruz; iktidar bir an önce adım atmalıdır" sözleriyle iktidara çağrı yaptı.

Çalışmalarını yürüttükleri İdil Kültür Merkezi’ne polis baskınlarının son bulması, üyelerinin İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinden çıkarılması, 3 yıldır devam eden konser yasaklarının kaldırılması ve üyelerinin serbest bırakılması talepleriyle ölüm orucunu sürdüren Helin Bölek eyleminin 288. gününde (3 Nisan) hayatını kaybetti. Eylemine devam eden grup üyesi İbrahim Gökçek de eyleminin 291. gününde.

Bir itirafçının verdiği ifadeler nedeniyle, öldürülen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı rehin alanlara “Silah temin etmek” ve “Anayasal düzeni bozmak” iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mustafa Koçak ise adil yargılanma talebiyle başladığı eylemine 277. günde devam ediyor.

Mustafa Koçak

HDP, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İbrahim Gökçek ve Mustafa Koçak için iktidara çağrı. HDP'nin mesajı şu şekilde: "Bu zor zamanlarda ağır kaybı yüreğimizi acıtan sevgili Helin'i her yerde anıyoruz. Sadece şarkı söylemek için bedenini eriten İbrahim'i ve direnen Mustafa'yı kaybetmek istemiyoruz. Yaşam çağrımızı yeniliyoruz: İktidar bir an önce adım atmalıdır."

Cenaze törenine müdahale

Öte yandan bugün Helin Bölek'in cenazesinin kaldırılacağı İdil Kültür Merkezi önünde ve cenazenin defnedileceği Feriköy Mezarlığı'nda, polis cenazeye katılacaklara müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis engeli nedeniyle cemevine götürülemeyen cenaze, doğrudan Feriköy Mezarlığı’na götürüldü. Mezarlığa kimseyi almayan polisler, sadece avukatlar ile Helin Bölek ve İbrahim Gökçek’in ailesinin mezarlığa girmesine izin verdi.