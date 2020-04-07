HDP'den Meclis'te 'infaz yasası' protestosu

HDP, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanan infaz kanunu teklifini “İnfazda eşitlik istiyoruz”, “Ayrımcı infaz yasasına hayır”, “Eşit infaz yaşatır” yazılı dövizler açarak ve sıra kapaklarına vurarak protesto etti.

HDP’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Milyonların gözü Meclis’te görüşülen İnfaz Yasası’nda, Meclis TV ise sansür uyguluyor! Çıkarılmak istenen bir idam yasasıdır. Sonuna kadar muhalefet edeceğiz ve Anayasa’nın nasıl ayaklar altına alındığını halklarımıza anlatacağız” denildi.