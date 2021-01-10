HDP'den Gökhan Özbek ve Kemal Özkiraz'a tepki: Muhalif gazetecilik, partimize karşı bir lütuf değil, yerini ve konumunu bilen gazeteci için görevdir

T24 Haber Merkezi

HDP Genel Merkezi, yaptığı basın açıklamasında Youtube üzerinden yayın yapan Gazeteci Gökhan Özbek’in 23 Derece isimli programında kendisi ve konuğu araştırmacı Kemal Özkiraz’ın, HDP ile ilgili sözlerini kınayan bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Muhalif gazetecilik, demokrasi savunuculuğu partimize karşı bir lütuf değil, yerini ve konumunu bilen gazeteci için görevdir, toplumsal sorumluluktur" denildi.

Kemal Özkiraz'ın HDP Eş Genel Başkanları'nın YouTube ve Facebook yayınlarına çıkmadığı için eleştirirken kullandığı ifadelere tepki gösteren açıklamada, "Yetkililerimiz programları uygun olduğu müddetçe bu programlara katılmaya özen göstermekte ve hiçbir basın kurumunu nedensiz ve gerekçesiz geri çevirmemektedir" ifadeleri yer aldı.

Eş Genel Başkanların son 1 ayda katıldığı muhalif basın mecralarının yer aldığı açıklamada, "Nasıl olsa merkez medya sizi görmüyor sansürlüyor, o yüzden biz ne zaman istesek emrimize amade olacaksınız yoksa sizi linç ederiz” yaklaşımı çiğ bir yaklaşımdır. Bu ahlakdışı zihniyetle bir kez daha karşı karşıya kaldık" denildi.