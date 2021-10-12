HDP’den Gelecek Partisi'ne deklarasyon ziyareti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) “Demokrasiye, Adalete ve Barışa Çağrı Deklarasyonu” kapsamında Gelecek Partisini ziyaret etti.
HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan ve Milletvekili Fatma Kurtulan, HDP'nin açıkladığı deklarasyon kapsamında Gelecek Partisini ziyaret etti.
HDP heyetini Gelecek Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Nedim Yamalı, Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Bilici ve Bahattin Meral ile Genel Sekreter Kani Torun karşıladı.
Gelecek Partisi Genel Merkezinde yapılan görüşmede HDP heyeti, deklarasyona dair bilgilendirme yaptı. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.