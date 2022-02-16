HDP’den "faturalarını ödeyemeyenlerin elektriği kesilmesin" teklifi

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, faturalarını ödeyemeyenlerin elektrik ve doğalgazının kesilmesinin önüne geçilmesini talep ederek kanun teklifi hazırladı.

Evlerde ve tüm işyerlerinde elektriğin, doğalgazın kesilmesinin yasaklanmasını talep eden teklife ilişkin Meclis’te açıklama yapan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “Yurttaşlarımız şu anda elektriklerinin kesilmesi korkusu yaşıyorlar. Yapması gereken yasa teklifimizle birlikte bu zalim şirketlerin elektrik ve doğalgazı kesmesinin yasaklanmasını kanunlaştırmamızdır” dedi.

“Yandaş şirketlerin vicdanı ve insafı yok”

Yüksek faturalar nedeniyle yurttaşların, “Ben bu faturayı nasıl ödeyeceğim” dediğini, 4 bin 250 lira asgari ücret alan bir vatandaşın, bin beş yüz lira doğalgaz ve elektrik faturasını ödemesini beklememek gerektiğini belirten HDP’li Paylan, “Yurttaşlarımız elektrik ve doğal gaz faturalarını ödeyemiyorlar. Ödememek ayrı bir şey, ödeyememek ayrı bir şey. Yurttaşlarımızın büyük çoğunluğu yoksulluk sınırının altında açlık sınırının altında bir gelire sahip. Bunun sonucunda ne olacak? Doğalgaz dağıtım şirketleri biliyorsunuz yandaş şirketlerin elinde. Onların insafı ve vicdanı yok. Ne yapacaklar? Yurttaşlarımızın elektrik ve doğal gazını kesecekler. Nitekim geçtiğimiz yıl faturalar bu kadar fahiş değilken milyonlarca yurttaşımızın elektrik ve doğal gazını kesti bu vicdansız şirketler. Şimdi ne olacak? Daha çok vatandaşımız elektrik ve doğal gaz faturasını ödeyemeyecek. Ne yapacaklar? Elektrik ve doğal gazları kesecekler” diye konuştu.

"Evlerde yangın var yangın"

Isparta’da Ramazan Nazlı’nın elektriğinin kesilmesi sonucu donarak öldüğünü, geçmişte Diyarbakır’da elektrikleri kesilen astım hastası bir çocuğun oksijensiz kalarak vefat ettiğini hatırlatan HDP’li Paylan, “Biz HDP olarak Meclis’e bir yasa teklifi sunduk. Teklife göre elektriğin ve doğalgazın bir hak olduğunu söylüyoruz. Elektrik ve doğalgaz lüks değildir, ihtiyaçtır. Yasa teklifimizde önerimiz doğalgaz ve elektriğini ödeyemediği için ne evlerde ne iş yerlerinde elektriğin ve doğalgazın kesilememesidir. Elektrik ve doğalgazın kesilmesinin yasaklanmasını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

"Elektrik ve doğalgaz faturaları ocaklara ateş düşürdü"

Diyarbakır’da bir fırını ziyaret ettiğini, esnafın, “Üç ay önce 4 bin lira gelen faturam 12 bin lira geldi. Ben bu faturayı nasıl ödeyeceğim. Eğer bu zamları fiyatlara yansıtsam ekmeği beş lira yapmam gerekiyor. Yurttaşlarımız 5 liraya ekmek yiyemez. Ya bu faturayı ödemeyeceğim ya da dükkanı kapatacağım” ifadelerini kaydettiğini belirten Paylan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hem evlerde hem de işyerlerinde yangın var yangın. Elektrik ve doğalgaz faturaları ocaklara ateş düşürdü. Yurttaşlarımız şu anda elektriklerinin kesilmesi korkusu yaşıyorlar. Yapması gereken yasa teklifimizle birlikte bu zalim şirketlerin elektrik ve doğalgazı kesmesinin yasaklanmasını kanunlaştırmamızdır. Elektrik ve doğalgazın kesintisiz yurttaşlarımıza ulaşması için sorumluluk almamız gerekiyor. Doğalgaz ve elektrik bir haktır. Bu teklifimizin derhal Meclis gündemine taşınmasını öneriyoruz. Bir yurttaşımız faturasını ödeyemiyorsa o yurttaşımızı karanlıkta ve soğukta bırakma hakkına hiçbir devlet sahip değildir. Eğer yurttaşımızın durumu var ödemiyorsa onunla ilgili icrai işlemleri yapabilirsiniz. Eğer borç altındaysa ve evine ekmek götüremiyorsa, karnını doyuramıyorsa onun elektriğini ve doğalgazını kesmek zulümdür.”