HDP’den ‘Demokrasi Yürüyüşü’nden sonra ‘Demokrasi Buluşmaları’ eylemi

T24 Haber Merkezi

Halkların Demokratik Partisi (HDP), “Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü” sonrası şimdi de “Demokrasi Buluşmaları” adı altında bir dizi eyleme başlıyor.

'Demokrasi Buluşmaları' eylem dizisi 7 Temmuz'da başlayacak. Demokrasi Buluşmaları'nın ilk eylemi ‘Çoklu Baro” düzenlemesine karşı yapılacak.

TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen çoklu baro düzenlemesine karşı “Savunmayı Savunuyoruz” başlığı ile yapılacak eylem 26 Temmuz'a kadar sürecek.

Demokrasi Buluşmaları'nın başlıkları “Hukuk ve İnsan Hakları”, “Emeğin Hakları”, “Savaşa ve Yoksulluğa Hayır ”, “Halkların Özgürlüğü, İnançların Eşitliği”, “Adalet”, “Demokrasi” olacak.

Bu başlıklarda açık hava toplantıları planlanıyor.

Demokrasi Buluşmaları'nın detayları yarın Meclis'te HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan tarafından duyurulacak.

Eylemler 1 Eylül Dünya Barış Günü’ne kadar sürecek.

HDP'den yapılan açıklamaya göre Koronavirüs salgını nedeniyle yapılacak tüm etkinliklerde halk sağlığı esas alınarak çalışmalar yürütülecek.