T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP’den ‘Demokrasi Yürüyüşü’nden sonra ‘Demokrasi Buluşmaları’ eylemi

Eylem dizisi 7 Temmuz'da başlayacak 1 Eylül'de sona erecek

06 Temmuz 2020 11:48

T24 Haber Merkezi

Halkların Demokratik Partisi (HDP),  “Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü” sonrası şimdi de “Demokrasi Buluşmaları” adı altında bir dizi eyleme başlıyor.

'Demokrasi Buluşmaları' eylem dizisi 7 Temmuz'da başlayacak. Demokrasi Buluşmaları'nın ilk eylemi ‘Çoklu Baro” düzenlemesine karşı yapılacak. 

TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen çoklu baro düzenlemesine karşı “Savunmayı Savunuyoruz” başlığı ile yapılacak eylem 26 Temmuz'a kadar sürecek.

Demokrasi Buluşmaları'nın başlıkları “Hukuk ve İnsan Hakları”, “Emeğin Hakları”, “Savaşa ve Yoksulluğa Hayır ”, “Halkların Özgürlüğü, İnançların Eşitliği”, “Adalet”, “Demokrasi” olacak.

Bu başlıklarda açık hava toplantıları planlanıyor.

Demokrasi Buluşmaları'nın detayları yarın Meclis'te HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan tarafından duyurulacak.

Eylemler 1 Eylül Dünya Barış Günü’ne kadar sürecek.

HDP'den yapılan açıklamaya göre Koronavirüs salgını nedeniyle yapılacak tüm etkinliklerde halk sağlığı esas alınarak çalışmalar yürütülecek.

ETİKETLER

HDPDarbelere Karşı Demokrasi YürüyüşüDemokrasi BuluşmalarıAnkaraMeclisTBMMMithat SancarPervin Buldan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24