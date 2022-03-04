HDP’den ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ zam raporu: Sağlık ürünleri yüzde 909 zamlandı

HDP Ekonomi Komisyonu Üyeleri İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ve Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Zam Raporu”nu açıkladı. Rapora göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geçilen Temmuz 2018’den bu yana sağlık ürünlerine yüzde 909, öğrencilerin kullandığı tabletler yüzde 402 zamlandı.

HDP Ekonomi Komisyonu Üyeleri İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ve Batman Milletvekili Necdet İpekyüz Meclis’te düzenledikleri basın toplantısında “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Zam Raporu”nu açıkladı.

Türkiye ekonomisi zor durumda olduğunu ifade eden Katırcıoğlu “Özellikle Ukrayna Rusya gerginliği bu krizi daha da artıracak. Şimdiden görüldü ki hükümetin yeni ekonomik modeli de tıkanmış vaziyette. Yeni ekonomik model enflasyon ile mücadele ve cari açığın kapatılmasını öngören bir model. Şimdiye kadar alınan sonuçlara göre bu modelin de tıkandığını görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 2018 Temmuz'da yürürlüğe girdi. Bugüne kadar elde edilen sonuçlara baktığımızda zamlar ve ekonomik çöküntüye neden olan bir sistem olduğu açıkça ortaya koymuş oldu” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin esas itibariyle tek adam hükümeti olduğunu söyleyen Katırcıoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Bunu kendi danışmanları da yazdı. Başarı bekledikleri model, esas itibariyle tek adam hükümeti. Tek adam hükümeti esasen piyasalarda verilen kararları merkezileştirerek, piyasa ekonomisini de çıkmaza sürükledi. Bugün de sorunlarımızın temelinde piyasa ekonomisinin çalışamaz olduğu ve raporumuzda da ortaya koyduğumuz gibi ekonomik aletlerle değil asayiş tedbirleriyle ekonomiye müdahale ediliyor. Fiyat artışlarının, stokçuluğun takip edilmesi gibi uygulamalar buna örnek. Bu çalışmada kullandığımız veriler hükümetin doğrudan etki ettiği TÜİK’in verileridir. TÜİK tartışmalı olsa da bir değerlendirme yaptık.

“Elektrikte yüzde 221, doğalgazda yüzde 141 artış oldu”

Enerji faturalarının insanların karşılayamayacağı oranda arttığını görüyoruz. 2018 Temmuz ile bugün arasında elektrikte yüzde 221 fiyat artışı, tüpgazda yüzde 175, doğalgazda yüzde 141 artış olmuş. İnsanların gelirleri bu kadar artmadı. Sanayinin girdi maliyetleri nasıl artıyorsa, insanların yaşam maliyetleri de yükseliyor. İnsanlar gelirlerini artıracak bir imkan da bulamıyor.

“Ekmek yüzde 159 artış gösterdi”

Özellikle çalışan, işsiz ve yoksul kesimleri ilgilendiren gıda konusunda yine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geçerli tarihlerde ekmek %159, süt % 153, ayçiçek yağı % 198, yumurta %180 artmış. Gerçek enflasyon rakamı gıda enflasyonu rakamıdır. TÜFE yüzde 54 olarak görülse de gıda enflasyonu daha yüksektir. İnsanlarımız daha fazla yoksullaşıyor.

"Tablet fiyatları yüzde 402, okul defteri yüzde 159 artış gösterdi"

Eğitimde bilgisayar tablet yüzde 402 artmış, bilgisayarlar yüzde 231 artmış, okul defteri % 159 % servis ücreti 115 artmış. Eğitim bir toplumun geleceğinin en önemli girdilerinden biridir. Eğitim en önemli girdilerden bir tanesi. Geleceğin girdileri. Gördüğümüz kadarıyla halkımız eğitime yeteri kadar ulaşabilmiş değildir. Gıda nasıl ki çalışan, yoksul ve işçilerin ne kadar zor durumda olduğunu gösteriyorsa, eğitim ile bağlantılı düşününce toplumun geleceğinin sıkıntıda olduğunu görüyoruz.”

HDP Batman Milletvekili İpekyüz de yoksulluğun, hayat pahalılığın arttığını kaydederek, "Eğitimde ne demişlerdi: 'Kitapları bedava vereceğiz'. Kitapları bedava verenler, kreşten üniversiteye kadar eğitimi paralı hale dönüştürdüler. İnsanlar artık okuyamaz hale geldi" dedi.

"Sağlık ürünlerine yüzde 909 zam yapılmış"

İktidarın sağlık kurumlarını otellere dönüştürdüğünü söyleyen İpekyüz konuşmasına şöyle devam etti: "Gıda ile birlikte en yüksek zamlar sağlığa yapıldı. Sağlık ürünlerine yüzde 909 zam yapılmış TÜİK rakamlarına göre. Sağlık emekçileri hastalara bunları söylediğinde aldığı yanıt şiddet oluyor. Ameliyat ücretleri yüzde 170 artmış. Kamuda ve üniversitelerde ameliyatlar yapılamıyor. Malzeme fiyatları arttığı için hastaneler malzeme alamıyor. Devlet malzemelerin parasını ödeyemiyor. İktidar halkı düşünmediği için halkı sağlığından da ediyor. Açlık ve yoksulluk hastalığın nedeni. Zamların getirdiği noktada insanlar sağlığından oluyor. Aç ve yoksul bırakmak dışında hasta olduğunda ölümle karşı karşıya kalmış oluyorsun.

İlaç yok. İlaca erişim yok, kimi ilaçlar gelmiyor. İktidar dış mihraklar diyor ama iktidarın görevi dış nedenleri engellemektir. Sağlık emekçileri geçinemiyorlar, hekimler ve sağlık emekçileri yoksulluk altında."