HDP’den çiftçilerin mazot giderlerinin yarısı kamu tarafından karşılansın teklifi

HDP Ekonomi Komisyonu, artan mazot ve gübre fiyatlarının ardından çiftçilerin zor durumda kaldığını ve üretimden uzaklaştığını belirterek üreticinin desteklenmesi amacıyla yasa teklifi verdi. TBMM Başkanlığı’na sunulan yasa teklifinde, çiftçinin gübre ve mazot maliyetlerinin yarısının kamu bütçesinden karşılanması öngörüldü.

HDP, artan mazot ve gübre fiyatlarının ardından çiftçilerin zor durumda kaldığını ve üretimden uzaklaştığını belirterek kanun teklifi hazırladı. HDP'nin Ekonomi Komisyonu üyeleri Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay tarafından hazırlanan kanun teklifinde çiftçilerin gübre ve mazot giderlerinin yarısının kamu bütçesinden karşılanması talep edildi.

Basın toplantısı yapan Garo Paylan, “Tıpkı Binali Yıldırım’ın dediği ve sözünü tutmadığı gibi ‘yarısı devletten yarısı çiftçiden’ diyeceğiz” dedi.

Diyarbakır Milletvekili Paylan, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu:

“Buğday ithal edememe riskiyle karşı karşıyayız”

Ülkemiz AKP’nin yanlış ekonomi politikası nedeniyle dışa bağımlı. Şu anda buğdayda kendi kendine yetebilen bir ülke değiliz. Milyonlarca ton buğdayı ithal ediyoruz. Bu ithalatımızın da yüzde 90’ını şu anda savaş halinde olan Rusya ve Ukrayna’dan gerçekleştiriyoruz. Bu yıl buğday ithal edememe riskiyle karşı karşıyayız. Şu anda buğday uluslararası piyasalarda dolar bazında iki katına çıkmış durumda. Şu anda Toprak Mahsulleri Ofisi bir ton buğday ithal etmeye kalksa 10 bin liraya dahi buğdayı ithal edemeyecek. Bu bir çuval unun 600-700-800 liraya yükselmesi demektir.

“Dışa bağımlılığı sona erdirmek zorundayız”

Şu anda ülkemiz dışa bağımlı ve bu dışa bağımlılığı sona erdirmek zorundayız. Peki Tarım Bakanı ne yapıyor iktidar ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Ülkemizde milyonlarca hektar arazi ekilmeyi bekliyor ancak ekilemiyor. Çünkü gübre fiyatları geçtiğimiz yıla göre 2-3-4 kat yükseldi. Çiftçi tarlasına kışın gübre atamadı. Şimdi baharda atması gerekiyor, atmazsa buğday başak tutamıyor yani ekmeklik buğdayımız oluşamıyor. Bu buğdayın oluşması için mutlaka üst gübreyi atması gerekiyor. Çiftçinin temel girdilerden birisi olan mazot fiyatı bir yılda yüzde 160 yükselmiş durumda. Çiftçi tarlasına gübre atamıyor, traktörünü süremiyor.

“Yarısı devletten yarısı çiftçiden”

Buğdayı ithal edemeyeceğiz, çiftçi de ekemedi. Ne olacak? Bir buğday krizi ve bir ekmek krizi ile karşı karşıyayız. Bu konuda iktidar bu aymazlıktan derhal vazgeçmeli ve gerekli tedbirleri almalılar ama almadılar. Bu durumda Meclis’in sorumluluk alması lazım. Bu açıdan bir yasa teklifi hazırladık. Çiftçinin gübre ve mazot maliyetlerinin yarısını kamu bütçesinden karşılayayım. Ne diyeceğiz tıpkı Binali Yıldırım’ın dediği ve sözünü tutmadığı gibi ‘yarısı devletten yarısı çiftçiden’ diyeceğiz. Bugün HDP Ekonomi Komisyonu olarak sunduk. Bu bir beka meselesi. Bir varlık yokluk krizi ile karşı karşıyayız.

“Sarayın israfını kessek çiftçilere destek sağlayabiliriz”

Bir varlık ve yokluk meselesi ile karşı karşıyayız. Yurttaşlarımız 2. Dünya Savaşı’ndan beri böylesi bir buğday krizi görmediler. Pahalılık vardı ama bir buğday krizi ile karşı karşıya kalmadık. 2. Dünya Savaşı’ndan 70 yıl sonra, AK Parti iktidarıyla yeni bir buğday krizi riskiyle karşı karşıyayız. İthal edemiyorsak, çiftçiye gerekli desteği verip tarlasını ekmesini, kendi kendine yeter bir ülke olmamızı sağlamalıyız. İktidara ve tüm siyasi partilere bir kez daha çağrı yapıyorum: Gelin, çiftçinin mazot ve gübre maliyetlerinin yarısını karşılayalım. İktidar kaynak nerede diyecek. Kaynak bütçede. Saray’ın israflarını, yandaş müteahhitlere akan kaynakları kessek emin olun tüm çiftçilerimize bu desteği sağlayabiliriz.

“Cumhurbaşkanı’na çarşıya pazara çıkmasını tavsiye ediyorum”

Cumhurbaşkanı’na çarşıya pazara çıkmasını tavsiye ediyorum. AK Partili vekiller bizlere kulislerde Cumhurbaşkanı’na dair sitemlerde bulunuyorlar. AK Partili milletvekilleri biz çarşıya pazara çıkamıyoruz, yüzümüz yok diyorlar. Çarşıya pazara çıkıyoruz yuhalanıyoruz diyorlar. Erdoğan, milletvekillerinde çarşıya pazara çıkacak yüz bırakmadı. Cumhurbaşkanı’na korumasız, ayarlanmamış bir ziyaretle, çarşıya pazara çıkmasını tavsiye ediyorum.”