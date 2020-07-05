HDK'den 'Başbağlar Katliamı' açıklaması: 27 yıldır gerçek sorumlular bulunup yargı önüne çıkartılmadı

Halkların Demokratik Kongresi (HDK), 1993’te Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde yaşanan katliamın yıl dönümünde yaptığı açıklamada "27 yıl geçmesine rağmen katliamın gerçek sorumluları bulunup yargı önüne çıkartılmadı" dedi.

HDK, 27 yıl önce 5 Temmuz'da yaşanan katliama ilişkin "İktidarların Başbağlar Katliamı’nı 2 Temmuz 1993 Sivas Katliamı’na karşıtlık üzerinden siyaset malzemesi yapmalarını kabul edilemez görüyoruz" ifadesini kullandı.

Başbağlar'la ilgili dava süresinin de hatırlatıldığı açıklamada "Erzincan DGM’de 1994 yılında başlayan Başbağlar Katliamı davası önce İzmir DGM’ye taşınmış, ardından da 1998’de dava takipsizlikle kapatılmış, 2013 yılında ise zaman aşımına uğramıştır" denilerek, yakınlarını kaybeden ailelerin Meclis bünyesinde araştırma komisyonu kurulması talebinin reddedildiği de hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"JİTEM tetikçisi Ayhan Çarkın’ın Başbağlar da dahil bir çok katliama bizzat katıldığını açıklaması soruşturulmamıştır. Mahkeme hakimlerinden Şakir Kadıoğlu’nun "O davada hiçbir sanık suçlu değildi. Olay yeri incelemelerini savcı değil, oradaki görevli bir asker yaptı. O kimin adını yazdıysa, mahkeme karşısına da o çıkarıldı. Başbağlar Türkiye'nin hukuk tarihinde bir yüz karasıdır. Yazıktır, günahtır." açıklaması da davanın yeniden görülmesini sağlayamamıştır.

"Katliamlarda zaman aşımı olmaz. Başbağlar Katliamı’nın üzerindeki ‘sis perdesi’nin kaldırılması toplumsal vicdan ve barış için zorunludur. Başbağlar Katliamı hakkında hamaset değil, adalet istiyoruz. Başbağlar’da yakınlarını kaybeden ailelerin adalet talebi toplumsal olarak sahiplenilmelidir."

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